Bénéficiez de 5 mois offerts et des frais d’envoi gratuits en optant pour le badge de télépéage Ulys

Du 22 juin au 24 aout, abonnez-vous au télépéage Ulys et économisez 5 mois de frais de gestion. De plus, le badge vous est envoyé gratuitement.

Si vous effectuez régulièrement des déplacements en voiture en prenant l’autoroute, vous savez combien il peut être pénible de se retrouver dans une longue file d’attente, juste pour prendre son ticket. Et c’est encore pire lorsque, après plusieurs heures de route, on se retrouve au péage, dans une autre queue, où des gens mettent un temps fou pour effectuer leur paiement.

Grâce au badge de télépéage Ulys by VINCI Autoroutes, vous ne vivrez plus cette situation, qui met parfois vos nerfs à rude épreuve. En effet, en choisissant un des abonnements proposés par Ulys, vous recevez un badge, qui vous permet d’emprunter les files spécialement réservées au télépéage et dans lesquelles on peut passer à 30 Km/h, sans s’arrêter. Pour cela, il suffit de coller le badge à votre pare brise, à droite du rétroviseur.

L’ensemble des montants correspondant à vos passages au télépéage est prélevé le mois suivant. Sur votre Espace Abonné sur le site d’Ulys, ou depuis l’application pour smartphone, vous pouvez ensuite voir le détail des différents paiements effectués.

Le badge peut également être utilisé pour régler vos stationnements dans 420 parkings.

Les frais de gestion s’élèvent à 2 € par mois, uniquement les mois durant lesquels le service à été utilisé (2,90 € si vous optez pour une facture papier plutôt qu’une facture électronique). Vous ne payez rien les mois durant lesquels vous n’avez pas pris l’autoroute.

Frais d’envoi et 5 mois offerts !

Du 22 juin au 24 août, Ulys vous propose une offre très intéressante, qui porte sur ses formules Temps Libre et Liber-t Vacances. Cette dernière vous permet également d’effectuer vos règlements en utilisant vos Chèques-Vacances. Vous ne payez pas de frais de gestion mensuels lorsque vous réglez votre péage exclusivement en Chèques-Vacances.

Si vous vous abonnez durant cette période, 5 mois de frais de gestion vous sont offerts, en utilisant le code promo ULYSETE.

De plus, les frais d’envoi du badge sont offerts, ce qui permet de réduite la facture d’encore 4,90 €. Vous recevez le badge chez vous sous 48 heures ou en point relais sous 4 jours.

Cette offre est valable sur les autoroutes françaises, mais aussi espagnoles et portugaises (+1,2 €/mois). Elle concerne les véhicules de classe 1 (berline, 4×4, monospace, etc) avec ou sans remorque de moins de 2 mètres, de classe 2 (caravane, camping car, utilitaires et véhicule de classe 1 avec remorque de 3 mètres maximum) et de classe 5 (moto, tricycles et quadricyles).

Rappelons que le système d’abonnement proposé par Ulys a l’avantage d’être sans engagement, sans frais de mise en service et sans préavis de résiliation.