Bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 100 € sur la barre de son Yamaha SR-B20A

Chez Darty et La Fnac la barre de son Yamaha SR-B20A passe à 199,99 € au lieu de 299,99 €.

Affichée habituellement à 299,99 €, c’est donc une belle remise que propose conjointement Darty et La Fnac. En effet, chez les deux marchands une belle remise de 100 € est proposée, le produit est donc en ce moment vendu à 199,99 €.

La barre de son Yamaha à 199,99 € chez Darty et La Fnac

Grâce à la barre de son, vous êtes immergés totalement dans l’ambiance de votre film. C’est donc le moment d’investir dans cette barre de son de qualité de la marque Yamaha.

Avec le son surround 3D virtuel, le son va vous encercler complétement puisqu’il va être diffusé dans toutes les directions, c’est donc ce qui va donner un sentiment d’unité entre la vidéo et l’audio. Si cela est valable pour les films, c’est également bénéfique lors de la diffusion de musique par exemple.

Cette barre de son de 120 watts est équipée d’un double caisson de basses intégré de 75 mm associé au double port Bass Reflex qui offre une gamme de basses riche et spacieuse. Les deux woofer de 55 mm et les deux tweeter de 25 mm permettent de dévoiler une combinaison sonore de qualité, équilibrée et spacieuse, de la gamme basse à la gamme haute.

L’option Clear Voice de Yamaha permet de distinguer correctement les voix humaines dans les films ou les commentaires, elles seront donc plus faciles à apprécier.