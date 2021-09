Bentley équipe ses voitures avec un tout nouveau système de divertissement

Le constructeur va notamment introduire des écrans à l’arrière des Bentaygas et Flying Spur.

Qui dit Bentley, dit voiture de luxe. Le constructeur britannique, qui compte passer au tout électrique d’ici 2030, est mondialement connu pour ses véhicules luxueux et ses voitures de sport. Réservées à une minorité, les Bentley se doivent d’offrir un confort et un niveau de finition au top du top. Le constructeur a donc décidé de mettre à jour certains de ses modèles. Ainsi, les modèles Benteygas et Flying Spur vont bientôt proposer un tout nouveau système de divertissement.

Crédit : Bentley

Fixés à l’arrière des appuie-têtes des sièges conducteur et passager, des écrans de 10,1 pouces permettront aux nouveaux possesseurs de ces modèles de mettre leurs passagers à l’aise. Ces écrans ne sont pas fixes. Les passagers auront en effet la possibilité de les décrocher des appuie-têtes de les utiliser comme des tablettes.

Bentley : des écrans amovibles 1080p qui peuvent aussi servir de tablette

Les écrans utilisés possèdent une résolution de 1920×1080, et pourront être contrôlés via smartphone ou PC portable, le tout sans fil. Bien évidemment, les applications de streaming telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV seront visionnables. Si une application n’est pas supportée par le système, les passagers pourront diffuser du contenu directement depuis leur smartphone iOS ou Android en se connectant au Wi-Fi.

Le système proposera également un port HDMI et un port USB-C, qui permettra de recharger n’importe quel appareil compatible. Le dispositif proposera également un port jack pour brancher n’importe quel casque audio. Il sera aussi possible d’utiliser un casque sans fil grâce à la connectivité Bluetooth. Le système pourra également diffuser le son via les enceintes de la voiture si besoin. Enfin, un système sans fil permettra de garder le dispositif à jour en toutes circonstances.

Ivo Muth, directeur de l’électronique chez Bentley, s’est montré très enthousiaste sur ce nouveau système. « Le nouveau système de divertissement arrière Bentley allie facilité d’utilisation, design et fonctionnalité haut de gamme. Il permet aux passagers arrière d’accéder à un monde de divertissement en constante expansion via un système exceptionnellement immersif, qui représente la toute dernière technologie embarquée. », a-t-il déclaré. Le constructeur, très à cheval sur l’innovation, continue la recherche du confort ultime pour ses passagers.

Source : carscoops.com