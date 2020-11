Bentley prévoit de passer au tout-électrique d’ici 10 ans

Bentley construit des véhicules de luxe depuis plus d’un siècle, dont des voitures équipées de puissants moteurs V8 et W12 depuis une dizaine d’années. Mais alors que le marché évolue vers l’électrification, Bentley veut être le leader du luxe en matière de batteries.

Le constructeur automobile a confirmé qu’elle ne proposera plus de moteurs à combustion interne, y compris ceux des hybrides rechargeables, dès 2030.

Bentley stratégie Beyond100 – Crédit : Bentley Motors

Cette décision radicale a été annoncée lors d’un événement qui s’est tenu hier. Les dirigeants de Bentley ont présenté ce qu’ils nomment « la stratégie Beyond100 » de l’entreprise pour devenir une « marque automobile neutre en carbone ». Déjà fin 2019, Bentley voulait utiliser des batteries solides pour être plus libre dans ses designs. Ce n’est pas le seul constructeur automobile a entamer une longue transition vers les voitures 100% électriques. En effet, Cadillac a déjà dévoilé le Lyriq EV, son premier véhicule électrique. Un autre constructeur, Lexus, avait aussi dévoilé son premier véhicule électrique, le UX 300e.

Une transition qui durera 10 ans

Le passage à l’électrification complète devrait se faire rapidement. Bentley affirme que chaque modèle aura en option un groupe motopropulseur hybride d’ici 2023. De plus, elle lancera son premier modèle de VE complet en 2025 et dès 2026, elle ne vendra plus que des hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules 100% électriques.

Le passage aux véhicules électriques s’inscrit dans le cadre plus large de la volonté de la marque de rendre ses activités neutres en carbone d’ici 2030. À partir de cette date, la marque anglaise ne devrait plus vendre de voitures thermiques.

Chris Cooke, responsable de la conception des produits, a noté que la voiture zéro émission aura l’air « beaucoup plus moderne et plus intéressante. », mais qu’elle restera immédiatement reconnaissable comme faisant partie du portefeuille de Bentley. En outre, il a averti qu’il ne fallait pas s’attendre à une révolution.

L’année prochaine, Bentley devrait lancer deux nouveaux véhicules hybrides, comme l’a confirmé Matthias Rabe, chef ingénieur chez Bentley. Actuellement, le constructeur automobile ne dispose que d’un seul modèle, le Bentayga Hybrid, qui exploite les avantages des moteurs électriques pour un couple à bas régime et une conduite urbaine quasi silencieuse.

