Bethesda développerait une nouvelle licence différente de The Elder Scrolls, Fallout, DOOM et les autres

Bethesda serait en train de développer un nouveau jeu issu d’une nouvelle licence, selon un insider de Xbox. Le studio aurait ainsi prévu de créer une nouvelle IP différente de The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored et toutes les autres.

Le rachat de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda, par Microsoft pour 8,1 milliards de dollars donne au géant des jeux vidéo l’accès à toutes les franchises du studio. The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Deathloop, The Evil Within et beaucoup d’autres franchises sont ainsi devenues la propriété de Microsoft.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Crédit : Bethesda

Bethesda serait en train de développer un nouveau jeu, mais celui-ci n’appartiendrait pas aux licences actuelles du studio. Selon l’insider Nick Baker réputé pour ses informations sur Xbox, Bethesda serait en train de développer un nouveau jeu. Il serait issu d’une nouvelle IP, mais nous avons encore peu de détails.

À lire aussi > Starfield : voici la montre connectée collector du prochain jeu de Bethesda

Une nouvelle IP de stratégie en temps réel (RTS) en préparation chez Bethesda ?

À l’occasion de l’épisode 97 du podcast XboxEra, Nick Baker a révélé que le nouveau jeu développé par Bethesda a le nom de code « Project Wormwood ». Il s’agirait d’un jeu de stratégie en temps réel comme Age of Empires, StarCraft ou Anno.

Bien entendu, Wormwood n’est probablement pas le véritable nom du jeu. Ce ne serait donc pas impossible que le titre soit la suite d’une franchise existante de Bethesda. Cependant, aucune des franchises listées ci-dessus n’est basée sur la stratégie en temps réel. Malheureusement, Nick Baker n’a pas dévoilé plus de détails sur ce jeu plutôt mystérieux.

Il faudra se contenter de ce peu d’informations pour le moment. Nous ne pouvons pas encore confirmer si une nouvelle IP est bel et bien en cours de développement chez Bethesda. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’une exclusivité Xbox et PC puisque certains jeux du studio ne sortiront pas sur PS5. C’est d’ailleurs le cas de Starfield, le prochain RPG spatial de Bethesda dont la sortie est attendue pour le 11 novembre 2022.

Source : ComicBook