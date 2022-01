Bientôt des Chromebook calibrés pour le gaming ? Des indices abondent en ce sens

Un Chromebook – Crédit : Unsplash

Acer a dévoilé récemment ses nouveaux Chromebook qui brillent notamment par leur robustesse. Il faudra toutefois patienter encore pour découvrir des ordinateurs sous Chrome OS à même de séduire les gamers. Si le streaming de jeux est déjà possible via Google Stadia et GeForce Now, Steam manque toujours à l’appel malgré les rumeurs insistantes de ces derniers mois. Google planche toutefois bien sur ce fameux « projet Borealis » dont l’objectif est de faire fonctionner Steam et les jeux PC compatibles avec Linux via une machine virtuelle sur les Chromebook.

Dans l’attente d’en savoir plus, 9to5Google vient de faire une trouvaille intéressante dans le code de Chrome OS. Google y a intégré des mentions relatives à la prise en charge des claviers RGB qui sont très prisés par les joueurs. De quoi préparer comme il se doit l’arrivée de Steam ?

Chromebook : Google veut faire les yeux doux aux gamers

Selon nos confrères, il sera possible de modifier l’intensité de l’éclairage rouge, vert et bleu de chaque touche. Pour le moment, il existe seulement une commande interne que les développeurs de Chrome OS peuvent actionner lors de leurs tests. À terme, celle-ci devrait être accessible pour le commun des mortels. De prime abord, on pourrait toutefois estimer que cette compatibilité RGB est destinée à des périphériques externes.

Mais trois noms de code de produits, évoquant l’arrivée potentielle de futurs Chromebook gamers, ont également été repérés. 9to5Google suppose que HP et Lenovo pourraient se cacher derrière les mentions Vell et Taniks. Les constructeurs mettraient notamment au point des Chromebook propulsés par des processeurs Alder Lake de 12e génération signés Intel. Un troisième appareil mystérieux, nommé Ripple, pourrait être une tablette dotée d’un clavier amovible.

Malgré ces indices, il est toutefois impossible de savoir quand ces Chromebook de jeu arriveront sur le marché. Selon toute vraisemblance, Google communiquera en premier là-dessus avant que ses partenaires dévoilent les contours des futures machines.

Source : 9to5Google