Bill et Melinda Gates se séparent mais continuent leur fondation ensemble

Bill et Melinda Gates viennent d’annoncer leur divorce après 27 ans de mariage. Le couple se sépare, mais ils continueront à travailler ensemble pour leur fondation qui est l’une des plus puissantes au monde.

Bill et Melinda Gates en 2009 – Crédit : Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0

Après 27 ans de mariage et 20 ans de travail commun au sein de leur fondation, Bill Gates et sa femme Melinda ont décidé de mettre fin à leur couple. Ils ont donc tous les deux partagé le même message sur leur compte Twitter respectif pour annoncer leur divorce. « Après une longue réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », peut-on lire dans la première phrase du message.

Bill et Melinda Gates continueront de « travailler ensemble » à la fondation

Le divorce de Bill et Melinda Gates ne devrait pas affecter leur fondation. Ils ont confirmé qu’ils « continueront notre travail ensemble à la fondation », malgré le fait qu’ils ne pensent « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple ». La fondation Bill-et-Melinda-Gates est actuellement l’une des plus puissantes au monde avec une dotation d’environ 50 milliards de dollars.

Le milliardaire cofondateur de Microsoft a profité de sa fortune pour créer la fondation avec sa femme en janvier 2000. La fondation Bill-et-Melinda-Gates a ainsi pour objectif de lutter activement dans le monde contre l’extrême pauvreté, le manque d’accès à l’éducation et l’incapacité de se faire soigner. Aux États-Unis, la fondation se concentre davantage sur l’accès aux technologies de l’information. Par exemple, la fondation a investi il y a quelques années dans la lutte contre le sida avec un implant capable de réduire considérablement les risques d’infection par le VIH.

Les Gates ont eu trois enfants ensemble. Jennifer Katharine Gates âgée de 25 ans est l’aînée. Elle a d’ailleurs récemment répondu de manière amusante aux théories du complot sur le vaccin contre la Covid-19 qui mettent son père en cause. Il y a ensuite Rory John Gates qui a 21 ans et la plus jeune Phoebe Adele Gates de 18 ans. D’après le dernier classement en date, Bill Gates est le quatrième homme le plus riche du monde derrière Elon Musk et Jeff Bezos qui luttent pour la première place.

Source : The Verge