Black Adam : la date de sortie de la première bande-annonce est enfin connue !

On l’attendait avec impatience : la première bande-annonce de Black Adam sera diffusée dans les prochains jours. En effet, le comédien Dwayne Johnson vient de confirmer la nouvelle sur les réseaux sociaux. Nouveau projet DC, ce long-métrage bénéficiera d’une sortie unique en salles. Adieu donc le streaming : la Warner revient à ses méthodes pré-Covid. Ce film suscite déjà une grande curiosité chez les fans. Pour interpréter cet antagoniste de légende, Johnson n’a pas lésiné sur les moyens et s’est astreint à un entraînement sportif de haute volée. Si Black Adam sortira aux Etats-Unis en octobre prochain, aucune date n’est encore confirmée pour la France.

Première bande-annonce en vue pour Black Adam – Crédit : DC

Dans un post à succès sur Instagram, le comédien nous en a donc appris davantage sur la sortie de ce trailer, attendu comme le messie par les fans du monde entier. Malgré une sortie estivale, le trailer de Black Adam devrait en toute logique jouir d’une large audience.

Black Adam : débarquement imminent du premier trailer

Pour étoffer son annonce, Johnson a partagé une photo exclusive du tournage, présentant le personnage sur son trône légendaire. « Je me suis promis de ne pas m’asseoir dessus tant que nous n’aurons pas tourné la scène dans laquelle Black Adam gagne le privilège de s’y asseoir. En attendant, je me suis contenté de poser mes fesses sur les marches et de faire mes devoirs. Première mondiale de la bande-annonce le 8 juin prochain » titre ainsi le comédien.

Johnson, sur le tournage de Black Adam – Crédit : Instagram / @Therock

La Warner tente ainsi de capitaliser au maximum sur les dernières sorties de l’année pour mettre en appétit son public. Car de gros titres sont sur le point de sortir, à l’instar du prochain Thor ou le nouveau Shazam. L’été reste une belle période pour le cinéma outre-Atlantique, contrairement à la France. Notre public boude généralement les salles obscures. On attend donc de savoir comment le public américain accueillera ce nouveau projet dans ses premières images exclusives.

DC espère s’offrir un succès après quelques échecs cuisants. Mais Black Adam augure une belle surprise , malgré, déjà, quelques polémiques en toile de fond.

