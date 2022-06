Black Adam : trailer explosif, Dwayne Johnson ressuscite le DCEU

The Rock, les fans du DCEU comptent sur toi ! – Crédit : Warner Bros

Le DCEU peut-il être sauvé ? Depuis que Zack Snyder a quitté le navire, difficile de savoir quelle direction prend l’univers connecté. The Flash promet le comeback de Michael Keaton en Batman afin de prolonger l’héritage du cinéaste de Man of Steel et Zack Snyder’s Justice League. Sans oublier le retour de Jason Momoa et Gal Gadot, respectivement dans Aquaman et Wonder Woman. Mais en attendant, place à Black Adam avec un premier trailer explosif. Dwayne Johnson à la rescousse du DCEU !

Black Adam affronte la Société de justice d’Amérique (JSA)

Warner frappe très fort en embauchant Dwayne Johnson, le plus bankable des acteurs en circulation, pour rejoindre le DCEU. Ce n’est pas un secret, l’homme attire les spectateurs par paquets de millions au cinéma avec ses blockbusters extrêmement coûteux. Ce trailer dévoile The Rock dans la peau du personnage avec d’autres membres de la Société de justice d’Amérique (Justice Society of America en VO aka la JSA) comme Hawkman, Cyclone, Atom Smasher et Doctor Fate. Le long-métrage promet de dévoiler les origines du personnage après avoir été emprisonné pendant 5000 ans.

Le trailer présente son passé et sa libération après plusieurs milliers d’années emprisonné. On découvre plusieurs personnages mais surtout Black Adam combattant la Société de justice d’Amérique. L’antihéros incarné par Dwayne Johnson va aussi se heurter à des forces gouvernementales. Le synopsis reste très vague pour le moment, cette vidéo d’une courte durée conserve le mystère du long-métrage.

On sait que le grand méchant de Black Adam n’est autre que Sabbac. Un adversaire absent de ce trailer. Vraisemblablement, le personnage de Dwayne Johnson va s’associer à la Société de justice d’Amérique pour combattre ce super-vilain, menace bien plus importante.

Un second trailer doit normalement arriver avant la sortie de Black Adam programmée le 19 octobre 2022 en France. Jaume Collet-Serra (The Passenger, Esther, La Maison de cire…) est à la réalisation.

Source : YouTube