Black Friday Amazon : Switch Lite Animal Crossing, écouteurs Jabra, iPhone 12, les offres à ne pas rater

Chez Amazon France, le Black Friday n’aura lieu que dans une semaine. Le temps pour que les petits commerces puissent rouvrir à prix normaux. Mais les autres plateformes européennes d’Amazon ne sont pas tenues par cette décision. Le Black Friday a bien lieu aujourd’hui pour elles et il est possible d’en profiter même en habitant en France.

Seule adaptation, les frais de port sont dus, même au-dessus de 25 €. En revanche, il est possible de les réduire en souscrivant tout bonnement au mois gratuit Amazon Prime. Opération qui peut être effectuée sur toutes les version locales d’Amazon. De quoi profiter en même temps des autres avantages de cette souscription Prime.

Les Jabra Elite Active 75t à 134 € au lieu de 199,99 €

Voici les meilleurs écouteurs totalement sans fil pour le sport. Évolution des Elite 75t, ils sont confortables et résistants. On peut sans problème les porter durant plusieurs heures sans gêne (avec le bon embout). La qualité audio n’est pas parfaite à la sortie de boîte, mais l’application Jabra Sound+ permet de jouer de l’égaliseur pour corriger ce son trop basseux d’origine. L’autonomie est la bonne nouvelle de ces Elite Active 75t avec 21 heures d’utilisation en prenant les deux charges offertes par le boîtier. Et cerise sur le gâteau, les Elite 75t profitent d’une réduction de bruit active depuis une mise à jour déployée gratuitement fin octobre. Elle n’est pas au niveau des WF-1000XM3 de Sony ou des QC Earbuds de Bose, mais on salue sa présence.

Nintendo Switch Lite à 212 € au lieu de 249,99 €

Difficile de présenter encore la console de Nintendo. Il s’agit-là de la version entièrement nomade, la Switch Lite (lire : Nintendo Switch Lite vs. Switch : quelle console choisir ?) Elle est plus compacte et plus légère que l’originale. Pour cela, son écran réduit un peu sa diagonale. Son autonomie est en revanche rehaussée et peut atteindre 7 heures en jeu. Mais ces modifications entraînent des sacrifices. Impossible de brancher une Switch Lite sur un écran externe. De plus, les Joy-Cons ne sont pas détachables. Pour jouer à plusieurs sur un seul (petit) écran, il faut en passer par des manettes additionnelles. Si c’est une console nomade que vous cherchez, la Switch Lite est idéale. Notamment, elle est beaucoup moins fatigante à tenir en main que sa grande soeur, plus lourde et imposante.

La Switch Lite est habituellement affichée à 199 €. Ici, elle est vendue en pack avec le jeu Animal Crossing : New Horizons pour 212 € environ (frais de port compris). Une belle affaire.

