Black Friday : baisse de 24 % (soit 110 €) sur le prix du Google Pixel 6a, qui passe à seulement 349 €

Alors que le smartphone Pixel 6 a été lancé il y a un peu plus d’un an, Google propose depuis quelques mois un autre modèle, plus abordable, le Pixel 6a. Lancé à 459 €, avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage, il est aujourd’hui l’objet d’une belle promotion pour le Black Friday puisque son prix baisse de 24 %, ce qui fait passer la facture finale à seulement 349 €.

Le Pixel 6a reprend à son compte le design séduisant des Pixel 6 / 6 Pro. Il est donc disponible en trois duo de couleurs : noir / gris, vert clair / vert foncé et blanc / gris.

Google Pixel 6a > 429 € chez Darty

Le Pixel 6a intègre le même processeur Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro, conçu par Google et qui s’avère particulièrement efficace. En revanche, son écran OLED s’avère plus compact (6,1 pouces). D’autre part, ce dernier ne supporte plus qu’une fréquence de rafraichissement basique, de 60 Hz. Rien de dramatique ! Attention aux rayures toutefois, car la protection de l’écran, de type Corning Gorilla Glass 3, est moins résistante que le Gorilla Glass Victus des Pixel 6, 6 Pro, etc.

Pour les photos et les vidéos, le Pixel 6a perd le capteur principale de 50 mégapixels des Pixel 6 / 6 Pro, au profit qu’un capteur de 12 mégapixels (27 mm). Il est toujours complété par un capteur grand angle (17 mm). A ceux-ci s’ajoute un capteur frontal de 8 mégapixels. Bon point, les deux capteurs dorsaux s’avèrent efficaces, de jour comme de nuit, en délivrant des clichés précis.

Pour le reste, signalons que le Pixel 6A est certifié IP 67. Il est donc étanche, à un mètre de profondeur et pendant 30 minutes au maximum. D’autre part, il embarque une batterie de 4410 mAh, deux haut-parleurs stéréo et pas de prise casque (ni de lecteur microSD d’ailleurs).