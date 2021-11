Black Friday chez Bouygues Telecom : offrez-vous le Samsung Galaxy A52s pour 1 euro seulement !

Et si vous profitiez du Black Friday pour souscrire au forfait Sensation Avantages Smartphone de Bouygues Telecom et acquérir un Samsung Galaxy A52s 5G pour 1 euro seulement ?

Bouygues Telecom fournit à ses futurs clients le code promo BF70 valable jusqu’au 29 novembre qui permet de faire l’acquisition du Galaxy A52s, le dernier-né de Samsung avec 70 euros de réduction immédiate. Vous pourrez ainsi vous adonner aux joies de la 5G, grâce à ce smartphone de dernière génération, compatible avec le nouveau réseau mobile à très haute vitesse de Bouygues Telecom. Équipé d’un grand écran Amoled de 6,5 pouces et d’un puissant processeur, le Galaxy A52s ne vous sera facturé qu’un seul et unique euro. Une super occasion à ne pas rater.

Vous abonner dès maintenant vous coûtera seulement 28,99 euros la première année puis 48,99 la deuxième année (engagement de 24 mois). Les abonnés Bbox profitent même d’une réduction supplémentaire de 6 euros par mois, ce qui abaisse le prix de l’abonnement à 22,99 euros (puis 42,99 euros). Avec cette offre, une seconde SIM est incluse ce qui s’avère très pratique pour une tablette ou une montre par exemple.

Compatible avec l’ensemble des réseaux mobiles de l’opérateur, y compris 5G, ce forfait en version 120 Go donne accès comme son nom l’indique à suffisamment de data mobile chaque mois pour profiter à fond, sans vous poser de question, de toutes vos applications préférées, même les plus consommatrices de données. À l’étranger, cette enveloppe de données reste très confortable, avec 80 Go disponibles en Europe, dans les Dom, en Andorre ou encore en Suisse. Les appels et les SMS sont illimités en France et les appels inclus vers les fixes de 120 pays.

Alors profitez-en vite, vous n’avez que jusqu’au 29 novembre !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Bouygues Telecom.