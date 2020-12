Black Friday Conforama : les meilleures offres High Tech

Jusqu’au 30 novembre prochain, c’est le Black Friday chez Conforama. Pour l’occasion, l’enseigne a décidé de faire fort et vous propose des réductions exceptionnelles sur une large sélection de produits aussi variés qu’intéressants.

Pour vous aider à faire le tri, la Rédaction de Tom’s Guide a sélectionné pour vous toutes les offres High Tech les plus intéressantes mises en ligne pour le Black Friday Conforama. Smartphones, aspirateurs robots, tours de son, TV, etc. C’est le moment où jamais de remplir votre hotte pour un noël plein de surprises pour vous et vos proches !

-34% sur la Smart TV UHD 4K Philips 70US7805 à 799€ au lieu de 1199€

Compatible avec le WiFi, la Smart TV Philips 70US7805 intègre également Alexa et peut donc être commandée par la voix. Sa technologie Ambilight vous permet de vous sentir comme au cinéma dans votre salon. Enfin, sa qualité d’image UHD 4K et son moteur P5 Perfect Picture Engine seront vos meilleurs alliés pour vos films, comme vos jeux.

Jusqu’au 30 novembre prochain, Conforama vous propose cette TV à 799€ au lieu de 1199€, c’est-à-dire avec 34% de réduction.

-100€ sur le Samsung Galaxy A51 à 278,98€ au lieu de 378,98€

Doté d’un écran Infinity-0 de 6,5 pouces, le Samsung Galaxy A51 bénéficie également de la technologie Super AMOLED afin de vous plonger au cœur de tous vos contenus. Ses 4 capteurs photo arrière vous proposent jusqu’à 48 mégapixels, ainsi qu’un mode Ultra Grand Angle, un mode Portrait et un mode Macro. Enfin, sa batterie de 4000 mAh et sa technologie charge rapide vous permettent de rester connecté toute la journée, sans coupure.

Durant le Black Friday Conforama, ce smartphone est à seulement 278,98€ au lieu de 378,98€. Attention, cette réduction de 100€ n’est valable que jusqu’au 30 novembre.

-120€ sur l’aspirateur robot iRobot Roomba 976 à 378,99€ au lieu de 498,99€

Aussi puissant que performant, l’aspirateur robot iRobot Roomba 976 couvre rapidement toutes les pièces de votre logement. Son système de nettoyage en 3 étapes ainsi que ses 2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces vous assurent une propreté inégalée sur tous vos sols. Intelligent, il sait quand il a besoin d’être rechargé, retourne à sa base et revient nettoyer votre sol là où il en était une fois sa batterie pleine.

Conforama vous propose une réduction exceptionnelle de 120€ sur cet aspirateur. Jusqu’au 30 novembre prochain, il est à 378,99€ au lieu de 498,99€.

-130€ sur l’aspirateur balai rechargeable Rowenta RH9299 flex à 228,99€ au lieu de 358,99€

L’aspirateur sans fil Air Force Flex 460 de Rowenta vous permet de nettoyer en profondeur tous les sols (sols durs, tapis, moquette, etc.) de votre maison, et ce, même sous vos meubles. Aussi maniable qu’ingénieux, il peut en effet se faufiler dans tous les recoins de votre logement pour un nettoyage optimal. Sa batterie lithium ion de 21,9V permet une autonomie de 30 minutes.

Jusqu’au 30 novembre prochain, Conforama vous propose, pour le Black Friday, une réduction incroyable de 130€ sur cet aspirateur qui passe sous la barre des 250€. Pendant ces quelques jours, il est à seulement 228,98€ au lieu de 358,99€.

-100€ sur la tour de son LG OM7560 à 197,99€ au lieu de 297,99€

Dotée de 1000W de puissance et de plusieurs effets lumineux intégrés, la tour de son LG OM7560 vous promet de belles soirées en perspective. Facilement transportable, elle peut être connectée à une seconde enceinte pour encore plus de puissance. Elle bénéficie d’une fonction Party Thruster pour un son époustouflant et de plusieurs DJ Effects (Scratching, Flanger, Wah et Delay) afin de personnaliser vos morceaux préférés. Enfin, son mode Karaoke Star vous permettra de supprimer les paroles de n’importe quelle chanson !

Pour le Black Friday Conforama, cette enceinte est disponible à 197,99€ au lieu de 297,99€, soit une réduction exceptionnelle de 100€ à ne pas rater.

Attention, toutes les offres présentées dans cet article ne sont valables que jusqu’au lundi 30 novembre ! Les stocks peuvent, de plus, vite s’épuiser. Alors si vous souhaitez profiter du Black Friday Conforama, rendez-vous vite sur le site de l’enseigne !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Conforama.