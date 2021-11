Black Friday : des réductions incroyables sur tous les produits Xiaomi

Black Friday Xiaomi – Crédit capture : Tom’s Guide

Xiaomi affiche toute l’année des prix très attractifs pour des produits dont la qualité et les performances ne sont plus à prouver. Alors quand vient l’heure du Black Friday, des réductions supplémentaires s’ajoutent et les prix atteints deviennent vraiment irrésistibles.

Xiaomi possède sa boutique dédiée sur AliExpress garantissant des envois depuis la France. Cela veut dire que vous bénéficiez de délais de livraison rapides, d’aucuns frais de douane inattendus et d’une garantie de 2 ans sur tous les produits.

De nombreux produits profitent des réductions liées au Black Friday et, parmi les offres les plus intéressantes, on trouve :

Tablette Mi Pad 5

Avec son grand écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz, la nouvelle tablette de Xiaomi dispose d’un sérieux atout pour voler la vedette à l’iPad ! Et derrière son tarif agressif se cache un équipement de qualité qui lui confère de solides performances et une belle autonomie. Son processeur Snapdragon 860 dernier cri accompagné de 6 Go de RAM fait le job et sa batterie de 8720 mAh vous offrira de longues heures de travail ou de divertissement, sans aucun ralentissement.

Smartphone POCO F3 5G

La marque POCO de Xiaomi met à disposition des consommateurs des smartphones ultra puissants et très bien équipés à petit prix et ce F3 5G ne déroge pas à la règle. Les performances de son processeur Snapdragon 870 sont éblouissantes, son écran Super Amoled de 6,67 pouces est rafraîchi à 120Hz pour des images splendides et fluides… même son design n’a pas grand-chose à envier aux stars du secteur.

Smartphone POCO X3 Pro

Chez POCO, on peut aussi s’équiper d’un smartphone milieu de gamme, performant et au design soigné sans casser sa tirelire. Équipé d’un écran IPS 120 Hz de 6,67 pouces et d’un processeur Snapdragon 860 récent et performant, ce X3 Pro affiche des performances suffisantes pour séduire les adeptes du jeu sur mobile. On apprécie de plus son look original avec une bande centrale plus foncée.

Smartphone Redmi 9A

Si vous recherchez un smartphone à tout petit prix, ce Redmi 9A vous réserve une belle surprise avec un équipement lui conférant les performances d’un milieu de gamme bien plus cher. Extrêmement endurant, cet appareil offre un écran de 6,53 pouces aux couleurs fidèles qui ravira les amateurs de petit format et un capteur photo de 13 mégapixels de très honnête qualité !

Redmi 9A (2 Go de RAM, 32 Go de stockage) à 70,75€ au lieu de 81,75€ avec le code BFAE11

Montre connectée Mi Watch Lite

D’un design sage et réussi avec son cadre rectangulaire façon Apple Watch, cette Mi Watch Lite offre tous les services qu’on est en droit d’attendre d’une montre connectée. Pour le suivi de vos activités sportives, elle dispose en effet d’un GPS intégré et d’un cardiofréquencemètre salués pour leur fiabilité. Très légère, elle se paye même le luxe d’offrir une bonne autonomie. Que demander de plus ?

Mi Watch Lite à 47,99€ au lieu de 55,99€ avec le code BFAE08

Nous vous avons sélectionné quelques produits qui valent vraiment le coup, mais selon vos besoins où vos envies, de nombreux autres produits présents dans la boutique Xiaomi peuvent vous intéresser. Alors, n’hésitez pas à faire appel aux codes valables pendant toute la période du Black Friday. Ces codes dépendent de votre volume d’achat.