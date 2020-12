Black Friday Fnac : toutes les offres de PC portables et périphériques Gamer

Pour être assuré de bénéficier du meilleur prix, au moment de choisir un cadeau pour Noël, il faut prendre en compte les offres de la Fnac, spécialement mises en ligne pour le Black Friday.

Parmi les très nombreux produits affichés en promotion, on trouve une large sélection d’ordinateurs portables et de périphériques pouvant être utilisés avec, notamment pour jouer (casques audio, clavier et souris).

Avec des prix pouvant baisser jusqu’à -38%, les stocks risquent de s’épuiser rapidement ! C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les appareils qui nous semblent les plus intéressants, afin de vous aider à faire vos choix.

Asus TUF706IU-H7302T à 999,99 € au lieu de 1499,99 €

Pour jouer dans d’excellentes conditions, sans pour autant se ruiner, ce PC portable Asus de la gamme TUF a plus d’une corde à son arc : un processeur AMD Ryzen 7 de quatrième génération, particulièrement véloce (2,9/4,2 GHz), 16 Go de mémoire et un système de stockage composé d’un disque dur de 1 To et d’un SSD de 256 Go, pour une réactivité optimale. Et pour un confort visuel maximal, la configuration embarque un écran 17,3 pouces Full HD pouvant fonctionner à une fréquence de 120 Hz, et une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti !

Généralement commercialisé à 1499,99 €, l’Asus TUF706IU-H7302T est actuellement proposé sous la barre des 1000 €.

