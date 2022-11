Black Friday : grosses réductions jusqu’à -2100€ sur les Smart TV Samsung

Découvrir les offres Samsung

C’est le Black Friday chez Samsung jusqu’au 28 novembre prochain ! Pour l’occasion, le constructeur a décidé de mettre les petits plats dans les grands et vous propose une large sélection de Smart TV OLED, QLED et Neo QLED à prix mini !

Ainsi, pour tout achat d’une TV OLED, QLED ou Neo QLED depuis la boutique officielle de Samsung pendant le Black Friday, vous pouvez profiter de :

Jusqu’à 1100€ de remise immédiate pour les TV QLED

Jusqu’à 2100€ de remise immédiate + Jusqu’à 500€ remboursés + accroche et installation murale offerte pour les TV Neo QLED

Jusqu’à 1000€ de remise immédiate + accroche et installation murale offerte pour les TV OLED

La technologie Neo QLED : l’excellence au centre de votre salon

Avec la technologie Neo QLED chez Samsung, vous profitez d’une Smart TV qui vous offre le meilleur du divertissement dans des conditions optimales.

Au niveau de l’image, toutes les TV Neo QLED Samsung proposent des détails très fins grâce à la technologie Quantum Matrix Pro. Vous plongez ainsi au cœur de l’action et vous profitez de vos films et séries préférés dans une immersion totale. Grâce à leur processeur Quantum Neural 8K, elles peuvent de plus utiliser l’intelligence artificielle afin d’améliorer au maximum les niveaux de contrastes. L’image est ainsi réaliste et fluide.

Côté son, elles proposent les technologies Dolby Atmos et Q-symphony pour une expérience intense et immersive. Les basses sont profondes et équilibrées et le son est puissant.

Autre avantage et pas des moindres, elles proposent un désign élégant et fin. Les bords noirs ont presque disparu. Résultat : votre Smart TV Samsung Neo QLED s’adapte parfaitement à toutes les décorations et reste discrète dans votre intérieur, malgré la grande taille de son écran.

Profiter du Black Friday Samsung sur les Smart TV

Pour profiter du meilleur de ce qui se fait en termes de TV aujourd’hui chez Samsung, et ce, avec des réductions allant jusqu’à -2100€, c’est maintenant ou jamais ! Profitez vite du Black Friday Samsung.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.