Black Friday le clavier Logitech G915 TKL passe à moins de 130 €

Les remises continuent pour le Black Friday et les offres sont nombreuses. Chez Amazon, ce clavier de la marque Logitech bénéficie d’une belle promotion et passe à 129,99 € au lieu de 184,99 € soit une remise immédiate de 35 %.

Le clavier Logitech G915 TKL est en promo pour le Black Friday

Ce clavier a pour particularité son format compact qui va vous permettre de le transporter facilement selon vos besoins personnels ou professionnels. En effet, ses dimensions sont de 36,8 cm de large au lieu de 47,5 cm pour le modèle standard. Il sera plus pratique à embarquer mais attention, le pavé numérique ne sera plus présent.

A noter qu’il est compatible avec les services Windows, macOS X, Chrome OS, Android et iOS. Vous pourrez en plus personnaliser les tâches préréglées et même créer des animations avec à votre disposition 16,8 millions de couleurs. Élégant, sophistiqué, et moderne, il offrira des performances qui devraient correspondre à vos besoins. Cependant attention car l’offre est valable dans une durée limitée et dans la limite des stocks disponibles, il est donc recommandé de ne traîner pour effectuer votre commande.