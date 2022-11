Black Friday Orange : profitez de la Livebox Fibre à 19,99 €

La Livebox Fibre d’Orange bradée pour le Black Friday- Tima Miroshnichenko/Pexels

Orange possède le meilleur réseau de France. Beaucoup souhaitent en profiter, mais le tarif pratiqué par l’opérateur constitue souvent un frein pour les consommateurs. Mais si vous attendez une bonne occasion pour souscrire un abonnement internet chez le FAI, c’est le moment de passer à l’acte, car sa Livebox Fibre est en promo à 19,99 €/mois pour le Black Friday.

Cette box internet triple play est habituellement facturée à 22,99 €/mois pendant un an. Un rabais de 3 € fait tomber ce prix à 19,99 €/mois, ce qui vous fera une économie de 36 € sur une année. Notez que le prix passe à 41,99 €/mois après un an. Mais il est possible de l’éviter en résiliant l’abonnement, car l’engagement est fixé à seulement 12 mois.

Adaptée à un usage professionnel comme de loisirs, la Livebox Fibre d’Orange s’appuie sur la Livebox 5 pour fournir une connexion très haut débit jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi. Et il n’y a pas qu’internet dans cette offre. Avec le décodeur Ultra HD 4K (sur demande avec un frais d’activation de 40 €), vous pouvez accéder jusqu’à 140 chaînes de TV incluses dans votre abonnement. Vous pouvez aussi appeler en illimité vers les fixes en France et de plus de 110 destinations.



En bref, voici ce qu’il faut retenir de l’offre Black Friday Orange Livebox Fibre :