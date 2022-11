Black Friday : Rakuten casse ses prix, TOUTES les meilleures affaires sont ici

Black Friday Rakuten © Rakuten

Le Black Friday vient de débuter ce matin et Rakuten propose trois coupons exceptionnels en plus de promotions à tout-va. On vous liste ci-dessous toutes les meilleures affaires.

Les coupons Rakuten pour le Black Friday

Comme nous l’indique Rakuten dans un communiqué de presse, voici toutes les promotions à saisir pour cette journée :

Avec le coupon WARMUP10 : Jusqu’à 30 % remboursés en Rakuten Points sur une sélection des produits Black Friday 15 € de réduction à partir de 99 € d’achat minimum valable sur tout le site toute la journée (de 00 h 00 à 23 h 59)

:

D’autres coupons sont à saisir aujourd’hui, mais attention, ils ne sont pas valables toute la journée :

BLACK200 : 200 euros de remise supplémentaire dès 2 000 euros d’achat (jusqu’à midi).

: 200 euros de remise supplémentaire dès 2 000 euros d’achat (jusqu’à midi). BLACK100 : 100 euros de remise supplémentaire dès 999 euros d’achat (jusqu’à midi).

: 100 euros de remise supplémentaire dès 999 euros d’achat (jusqu’à midi). BLACK15 : 15 euros de remise supplémentaire dès 99 euros d’achat (jusqu’à minuit).

Les meilleures affaires Rakuten pour le Black Friday

Les prix affichés profitent déjà d’un coupon appliqué.

Coupon 15 € de réduction

Téléphones

Écouteurs

Accessoires pour ordinateurs

Trottinette

Gadgets

Consoles et accessoires

Téléviseurs

Coupons 100 € et de 200 € de réduction

Téléphones

Téléviseurs

Ordinateurs

Caméras

Jeux vidéo et gadgets