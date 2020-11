Black Friday Rue du Commerce : TV Samsung, PC gamer MSI, écran Alienware… des promos à ne pas rater

Black Friday ou Marché de Noël, Rue du Commerce propose de nombreuses promotions intéressantes. Nous avons retenus celles qui nous semblent les plus intéressantes !

Le Black Friday 2020 étant quelque peu bousculé en France, nombre de marchands font passer leurs promotions sour l’appellation Noël ou Marché de Noël. Dans sa boutique de Noël donc, Rue du Commerce propose de nombreux produits à prix cassé. Et pour faciliter vos recherches, ceux-ci sont classés par tranches de prix. Nous en avons sélectionnés plusieurs, répartis en quatre catégories : ordinateurs portables, TV & moniteurs, casques audio et tablettes.

Si la plupart de ces appareils sont directement vendus avec des remises très importantes, certains bénéficient d’offres de remboursement de la part de leur constructeur, alors que d’autres font l’objet d’une vente flash. Les offres portant sur ces derniers ne sont donc valables que quelques jours. N’attendez pas trop avant de vous décider !

-20% sur le PC portable gamer MSI GL65 avec puce RTX 2070 !

Pour quelques jours, le prix du MSI GL65 Leopard (10SFX-641XFR) baisse de 20 % et passe ainsi à seulement 1199 € ! C’est très intéressant puisqu’une telle configuration, équipée de la très performante puce graphique Nvidia GeForce RTX 2070, est commercialisée en temps normal à 1499 €.

Le PC portable embarque également un processeur Intel Core i5 de dixième génération, ainsi qu’un écran 15,6 pouces Full HD supportant une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Le tout est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Seul Windows n’est pas installé sur la machine.

Les autres promos à ne pas manquer

TV & moniteurs

PC portables

Tablettes

Casques audio