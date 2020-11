Black Friday : Windows 10 à seulement 7,27€ chez Keysoff !

Pour le Black Friday, le site Keysoff.com a décidé de proposer des prix encore plus bas que d’habitude sur une large sélection de produits Microsoft. Pendant ces quelques jours, vous pouvez par exemple vous procurer Windows 10 Pro pour seulement 7,27€ ou encore Office 2016 Professional Plus pour 18,27€.

Keysoff, le site de vente de logiciels et de jeux en ligne, fait fort pour le Black Friday. Pendant une semaine seulement, il vous propose des prix cassés sur ses licences Windows 10 et Office 2016 et 2019. Mais ce n’est pas tout ! Le site propose également aux lecteurs de Tom’s Guide plusieurs codes de réduction pour baisser encore plus les prix de ses produits.

Windows 10 à 7,27€ pour le Black Friday chez Keysoff

Sans aucun code de réduction et durant toute la durée du Black Friday, vous pouvez ainsi profiter des produits suivants :

Pour profiter de ces offres, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre sur le Keysoff.com avant la fin du Black Friday le 30 novembre prochain.

Des codes promo pour les lecteurs de Tom’s Guide

Comme dit précédemment, le site Keysoff.com a également mis à disposition plusieurs codes de réduction pour les lecteurs de Tom’s Guide. Et attention, ce ne sont pas des codes de pacotille. Ils peuvent en effet vous offrir jusqu’à 65% de réduction sur votre produit Microsoft.

Avec le code STD60, vous bénéficiez de 60% de réduction sur :

Avec le code STD65, vous bénéficiez de 65% de réduction sur :

Avec le code SKK45, vous bénéficiez de 45% de réduction sur :

Avec le code SKK58, vous bénéficiez de 58% de réduction sur :

Attention, le Black Friday Keysoff ne dure que quelques jours. Assurez-vous donc de ne rater aucune offre importante et rendez-vous dès maintenant sur le site Keysoff.com pour en profiter. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le service client du site, disponible par mail via l’adresse “[email protected]” ou via Chat directement depuis le site Internet de l’enseigne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Keysoff.com.