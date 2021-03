Black Shark 4 : le design du smartphone gaming a été dévoilé quelques jours avant sa présentation

Les Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro seront présentés officiellement le 23 mars prochain en Chine, et le fabricant a déjà dévoilé le design du smartphone gaming.

Le leaker Digital Chat Station a également dévoilé des photos volées de l’appareil, qui dévoilent un écran sans bord poinçonné, mais aussi des gâchettes.

Black Shark 4 Design – Crédit : Black Shark

Le Black Shark 4 et sa déclinaison Pro devraient faire partie des smartphones les plus puissants du marché. Ils seront propulsés par un Snapdragon 888, la puce haut de gamme de Qualcomm. Il sera épaulé par jusqu’à 18 Go de RAM sur la version la plus onéreuse, comme les ASUS Rog Phone 5 Ultimate et Red Magic 6 Pro. Lors de vos longues sessions de jeu, le téléphone sera maintenu à température ambiante grâce à un énorme système de refroidissement.

Les Black Shark 4 et 4 Pro disposeront d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces compatible avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Celui-ci sera alimenté par une batterie modeste de 4500 mAh, qui sera compatible avec la recharge rapide de 120W. Elle devrait permettre au smartphone de se recharger en environ 20 minutes seulement.

Côté photo, on aperçoit au dos du smartphone 3 capteurs. Sur le modèle Pro, l’objectif principal devrait être de 108 MP, contre 64 MP sur le modèle classique. Pour l’instant, on ne sait rien des deux autres caméras, mais il y aura probablement un objectif ultra grand-angle ainsi qu’un objectif macro.

Des photos volées du Black Shark 4 dévoilent des éléments intéressants du design

Grâce à Digital Chat Station, nous savons désormais exactement à quoi va ressembler le smartphone gaming. Le Black Shark 4 disposera d’un écran sans bords poinçonné, contrairement à son rival, l’ASUS Rog Phone 5. Ce dernier conserve un design plus ancien, et n’est pas très résistant.

Les photos dévoilent également des gâchettes sur la bordure droite du smartphone, ce qui ravira les joueurs de FPS. Celles-ci se présentent sous forme de vrais boutons, qui sortent du téléphone à la demande en appuyant sur un bouton. L’ASUS ROG Phone 5 a quant à lui des gâchettes tactiles intégrées à la tranche, nommées AirTriggers. Enfin, on remarque également la présence d’un nouveau FunCooler, qui semble afficher le nombre de degrés qu’il fait perdre au smartphone.

