Black Shark 4 : le smartphone gaming arrive bientôt avec une recharge rapide 120W

Luo Yuzhou avait déjà affirmé que la prochaine génération de téléphone de jeu Black Shark serait alimenté par le Snapdragon 888, le processeur le plus puissant de Qualcomm.

Xiaomi Black Shark 3 – Crédit : Xiaomi

Le Black Shark 4 succèdera directement aux Black Shark 3 et 3 Pro qui avaient été dévoilés en mars 2020. Le téléphone sera annoncé bientôt par l’entreprise. Il est étonnant que celui-ci s’appelle Black Shark 4, puisque les fabricants chinois ont souvent pour habitude de sauter le chiffre 4. Nous avions par exemple pu voir OnePlus passer du OnePlus 3T au OnePlus 5.

En effet, la prononciation du chiffre « quatre » est similaire à celle du mot « mort » en mandarin. En outre, certains bâtiments chinois sont même dépourvus de 4e étage. Cette superstition, nommée tétraphobie, est très commune en Asie.

Le Black Shark 4 pourra se recharger en moins de 15 minutes

Le futur smartphone gaming de Xiaomi sera compatible avec la recharge rapide 120W, et sera équipé d’une batterie de 4500 mAh. La technologie de recharge rapide de Xiaomi permettra au téléphone de retrouver toute son autonomie en 15 minutes seulement. Xiaomi avait déjà dévoilé un smartphone avec une recharge rapide 120W, le Mi 10 Ultra. Le futur Mi 11 Pro pourrait également être compatible avec une recharge filaire aussi rapide.

On peut s’attendre à d’excellentes performances en jeu, puisqu’il sera alimenté par le Snapdragon 888, la puce surpuissante tout-en-un de Qualcomm. Jusqu’à présent, on ne peut retrouver ce processeur que dans le Xiaomi Mi 11.

Selon Digital Chat Station, les téléphones gaming tels que le Black Shark 4 utiliseront des écrans FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 144Hz ou même plus. En effet, il a déclaré que les écrans QHD+ flexibles avec un taux de rafraîchissement élevé comme celui du Black Shark 3 Pro ne seront pas amenés sur les futurs smartphones gaming à court terme. La prochaine génération de Black Shark et les modèles Red Magic et ROG d’ASUS seront tous dotés d’écrans FHD+. L’ASUS ROG Phone 3 pouvait lui monter à 160 Hz grâce à un mode caché pour son écran.

Source : Black Shark