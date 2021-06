Black Widow : de nouvelles affiches dévoilent le passé mystérieux de Natasha Romanoff

Black Widow explorera le passé mystérieux de Natasha Romanoff, si on en croit les nouvelles affiches du film.

Après de long mois d’attente, Black Widow va enfin se dévoiler enfin sur grand écran. Après plusieurs reports dus à la pandémie mondiale, la superproduction Marvel compte bien relancer la dynamique du MCU. Si le long-métrage mettra en scène de nouveaux personnages comme Yelena Belova ou encore Red Guardian, cet opus sera surtout l’occasion d’en apprendre davantage sur le passé de l’héroïne. C’est une grande première dans le chemin de Black Widow et ce ne sont pas les fans qui bouderont leur plaisir sur le sujet.

Black Widow dévoile ses nouveaux visuels – Crédit : Marvel Studios

Premier film de la phase 4, Black Widow jouit d’une campagne marketing offensive diablement réussie. Ainsi, 3 nouvelles affiches aussi différentes que complémentaires permettent de dévoiler quelques indices sur le passé de Natasha.

Un passé mystérieux

Pour sa part, Dolby Cinémas a dévoilé une affiche faisant la part belle au casting de ce nouvel opus. Mais celui-ci met surtout en scène plusieurs Black Widow. RealD 3D joue, pour sa part, sur la dualité Yelena / Natasha. Il semblerait donc que les relations entre ces deux-là soient plutôt complexes. Enfin, un dernier poster montre une Black Widow très sombre, faisant écho à sa nature classifiée.

Les fans ne cachent plus leur joie. Car si Marvel a déjà abordé le passé de la jeune femme, jamais un film n’était entré dans les détails de son parcours. La bande-annonce fait ainsi la part belle à l’enfance de l’héroïne, la montrant en plein entrainement dans la « salle rouge ». Mais de nombreux secrets ont déjà été dévoilés dans Winter Soldier. Ce nouvel opus pourrait donc étayer largement le sujet tout en apportant de nouvelles informations capitales sur Black Widow.

Quoi qu’il en soit, le synopsis officiel donne d’ores et déjà l’eau à la bouche. « Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers » peut-on ainsi lire sur les communiqués officiels.

Après deux années d’attente, les fans vont enfin pouvoir soulager leur impatience. Attendu le 9 juillet prochain dans les salles obscures, Black Widow promet d’être un immense carton au box-office mondial. Et pour une expérience bien plus immersive, on ne saurait que trop vous conseiller de savourer le film dans sa version IMAX.

Crédit : Screenrant