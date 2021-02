Black Widow : Disney confirme une sortie au cinéma en mai 2021

Déjà retardé d’une année suite à la pandémie de coronavirus, Black Widow investira bien les salles obscures au mois de mai prochain. Bob Chapek, le PDG de Disney, persiste et signe en ce sens. Très attendu, cet opus doit ouvrir la quatrième phase du MCU. Alors Chapek se veut rassurant auprès des fans et des investisseurs du secteur : le film sortira coûte que coûte. Pour l’heure, Chapek table sur une sortie exclusive dans les salles obscures. Mais selon l’évolution de la crise sanitaire, le studio pourrait s’inspirer de la Warner, en proposant également le film sur sa plateforme de streaming Disney+.

Black Widow confirme sa sortie en mai prochain – Crédit : Marvel Studios

Après une année catastrophique économiquement parlant, Disney fait le pari d’un retour en force dans les prochains mois. Reste à savoir si la crise sanitaire aura baissé la garde pour redonner un peu de souffle à une industrie cinématographique en déclin.

Black Widow arrive enfin !

Même si Chapek reste prudent, un énième décalage de sortie ne semble de toute façon pas envisageable. En effet, le studio doit jongler avec un planning de sorties très serré, déjà entièrement repensé. Et pour ce nouvel opus censé sortir il y’a un an, un nouveau report serait plus que complexe à mettre en place. Si la phase 4 du MCU a bien démarré sur petit écran, Black Widow doit ouvrir les hostilités au cinéma. Impossible donc d’attendre encore quelques mois supplémentaires pour les créatifs Marvel.

Il faut bien avouer que cette nouvelle mouture est ultra-attendue par les fans du genre. Lors du Super Bowl 2020, la bande-annonce avait cumulé plus de 116 millions de vues en quelques minutes. Même si ce record a depuis été battu par The Falcon, il montre bien l’engouement du public pour la sortie du film.

Selon les dernières informations, ce nouvel opus durera 2h13, à l’instar de Spider-Man Homecoming. Black Widow reste donc dans la moyenne des autres films estampillés Marvel. Le film confrontera l’héroïne à sa famille. Le public pourra ainsi découvrir une facette plus sombre de son passé. Et nous devrions enfin comprendre plus en détails les raisons de son sacrifice dans Endgame.

Rendez-vous est donc donné en mai prochain pour découvrir (enfin!) le résultat ! Il vous reste donc quelques semaines pour vous replonger dans les derniers films du MCU et vous remettre à niveau !

Source : Screenrant