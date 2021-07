Black Widow : la réalisatrice explique son approche pour mettre en scène le film

Il aura fallu attendre 10 ans pour que Natasha Romanoff puisse enfin avoir son film solo. Selon sa réalisatrice, Black Widow est un film essentiel. En effet, c’est la première fois que le MCU aborde la jeunesse de son héroïne, pour mieux expliquer son parcours, sa psychologie et ses contradictions. Pas question cependant pour Cate Shortland de proposer un opus uniquement sombre et tragique. Tout au long de son travail créatif, la réalisatrice a tenu à ce que Black Widow reste avant tout une comédie familiale, visible par le plus grand nombre.

Black Widow : un film tragique et familial à la fois – Crédit : Marvel Studios

Lors d’une récente conférence de presse, Shortland est ainsi revenue en détails sur sa manière d’aborder le projet. Car mettre en scène Black Widow pour sa première aventure en cavalière solitaire n’a pas été si simple.

Black Widow dévoile ses secrets de fabrication

« Dès le début, lorsque nous avons parlé du film, nous savions qu’il devait aborder deux choses. Il fallait mentionner son parcours et son passé. Mais je voulais que le film reste amusant. J’ai abordé les choses avec détachement en faisant en sorte que tout reste exhalant. Il fallait que nous ayons ces deux aspects et que tout s’emboîte harmonieusement. Nous ne voulions pas que les traumatismes passés de Natasha entraînent le film vers une noirceur certaine. C’est pourquoi nous avons souvent traité les choses avec humour » raconte ainsi Shortland.

Black Widow permet de refermer le livre sur l’histoire de Natasha, débutée en 2010 avec Iron Man 2. Au départ, la jeune femme est présentée comme la nouvelle assistante de Stark, utilisant le pseudonyme Natalie Rushman. On découvrira par la suite qu’elle est en réalité un agent infiltré du S.H.I.E.L.D. Elle vivra de nombreuses aventures auprès des Avengers avant de sacrifier sa propre vie pour ses amis et collègues. Maintenant que Natasha n’est plus, Yelena devrait logiquement reprendre le flambeau pour les prochaines phases.

Fort de son succès mondial, Black Widow a trouvé son public. Premier film Marvel à sortir dans les salles obscures depuis la pandémie mondial, ce nouvel opus brille pour sa densité, son arc narratif léché et sa réalisation sans accroc. Alors ne tardez pas à découvrir cette aventure épique mettant en scène pour la dernière fois Scarlett Johansson.

