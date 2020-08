Black Widow : le film pourrait finalement sortir sur Disney+

Crédit : Marvel Entertainment

La Phase 4 du MCU débutera par le tant attendu Black Widow. Initialement prévue pour le 1er mai, sa sortie a été une première fois retardée à cause de la pandémie de Covid-19. Le blockbuster avait alors été repoussé au 6 novembre 2020. Disney avait en effet confirmé que son film conservait une sortie au cinéma. À en croire la dernière fuite en date, Black Widow pourrait finalement arriver sur Disney+.

La sortie de Black Widow est encore très incertaine

Au début de la pandémie, Disney était obstiné à sortir ses films au cinéma et non sur sa plateforme digitale. Néanmoins, il s’est vite rendu compte que l’important retard engendré par l’attente d’une sortie au cinéma n’est pas la meilleure solution. C’est pour cette raison qu’il vient d’annoncer que son blockbuster Mulan sera disponible le 4 septembre prochain sur Disney+ au prix de 29,99 $ aux États-Unis.

La sortie en salles de Black Widow semble donc encore plus incertaine. Une nouvelle fuite confirmerait cette idée. Nos confrères de MCU Cosmic ont découvert la présence de Black Widow sur la plateforme de streaming Movies Anywhere qui est une filiale de Disney. La sortie y est toujours indiquée pour le 6 novembre 2020. Bien entendu, cela n’est en rien une confirmation officielle de l’arrivée de Black Widow sur Disney+. De plus, si le blockbuster n’avait pas été retardé il y a quelques mois, cela correspondrait plus ou moins à la sortie en DVD et en VOD.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il est probablement plus judicieux pour Disney d’observer dans un premier temps le succès ou l’échec de la sortie de Mulan sur sa plateforme de vidéos à la demande. Si celui-ci dépasse les attentes, il y a de fortes chances que Black Widow connaisse le même sort sans pour autant le priver d’une sortie ultérieure en salles.

