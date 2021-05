Black Widow : le PDG de Disney défend son choix de sortie du film

Cela semble le nouveau modèle économique appelée à se démocratiser dans les prochaines années. En effet, Black Widow connaîtra une sortie parallèle sur la plateforme Disney+ en même temps que dans les salles obscures. Disney semble ainsi calquer son fonctionnement sur celui de la Warner, fort de succès comme Godzilla vs Kong sur ce même principe. Et Bob Chapek assume totalement ce choix. Pour lui, les chiffres parlent d’eux-mêmes et cette stratégie reste la meilleure à ses yeux.

Black Widow : une double sortie confirmée ! – Crédit : Marvel Studios

Au-delà de démocratiser l’accès aux exclusivités cinématographiques, cela permet également à Disney de pousser de nombreux fans à s’abonner à sa plateforme de streaming. Le marketing devient le nerf de la guerre, en plus d’une simple question de rentabilité !

Un principe qui divise les fans !

« Nous sommes convaincus que la flexibilité est une bonne chose. Nous tenons vraiment à défendre ce principe. Et nous voulons offrir aux consommateurs toujours plus de choix et de liberté » affirme ainsi sans détour Chapek. Ainsi, Black Widow fera parti de l’offre Premiere Access de la plateforme, permettant aux abonnés de déguster le film depuis leur canapé. Pour les utilisateurs ne disposant pas du précieux sésame, il faudra débourser la somme de 30 euros pour espérer voir le film chez eux.

Cette stratégie intervient alors que la décrue de la pandémie permet enfin une large réouverture des cinémas. Mais Chapek se demande si les spectateurs retourneront immédiatement dans les salles obscures. Pour soutenir son argumentaire, il laisse les chiffres parler d’eux-mêmes. « Il suffit de comparer le box-office des années précédentes aux premiers chiffres de cette année. Nous étions à 85% et nous atteignons désormais un score de 67% » martèle le PDG.

Mais de nombreux fans réfutent ce principe même, qui enlève la magie et l’exclusivité d’une sortie en salle. Pour l’heure, Chapek ne sait pas encore pour combien de temps il adoptera cette stratégie. Mais si les chiffres continuent de montrer que cette tactique est la bonne, cela risque de devenir un modèle économique sur le long terme.

Seule l’évolution du marché dans les prochains mois pourra confirmer ou non l’essai. Mais de nombreux spectateurs s’inquiètent déjà de ce système, condamnant de nombreuses salles à une fermeture certaine !

Source : ComicBook

