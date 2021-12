Black Widow : une erreur repérée dans la timeline

Saviez-vous qu’un anachronisme s’est glissée dans Black Widow ? Un anachronisme en lien avec… My Little Pony !

Une petite erreur se glisse dans l’une des scènes du film – Crédit : Marvel Studios

L’année 2021 touche bientôt à sa fin et le Marvel Cinematic Universe (MCU), malgré des retards, poursuit sa quatrième phase. Sur Disney+, les spectateurs profitent de la série Hawkeye en plus d’autres déjà disponibles (WandaVision, Loki, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver…). D’autres arrivent prochainement comme Ms. Marvel, She-Hulk et Moon Knight. Au cinéma, Spider-Man 3 cristallise toutes les attentes après Shang-Chi et Les Éternels. Sans oublier Black Widow, premier long-métrage de la quatrième phase du MCU. Un film se déroulant notamment en 1995. Et un internaute partage la découverte d’un anachronisme lié… à My Little Pony.

Un anachronisme repéré des mois après la sortie du film

Une scène se déroulant pendant l’enfances des héroïnes – Crédit : Marvel Studios

Black Widow sort le 29 juin 2021 dans un premier temps avant d’arriver dans le monde. Depuis, le film peut être vu en streaming mais cet anachronisme n’a pas de suite été repéré. C’est un utilisateur de Reddit, chesterforbes, qui partage cette erreur dans la timeline du film. La scène en question montre Natasha et Yelena comme sœurs adoptives dans une famille d’espion, en 1995.

Lorsque la jeune Natasha et sa famille arrivent à Cuba, on voit Red Guardian tenir une poupée qu’elle apporte avec elle. Cette poupée, c’est la Twilight Sparkle de My Little Pony : Friendship is Magic diffusée de 2010 à 2020.

Que cet anachronisme soit passé inaperçu chez Marvel surprend. Après tout, cette version récente de My Litte Pony possède un design unique tranchant radicalement avec les précédentes. L’utilisateur précise qu’il remercie sa fille de 7 ans et ses jouets grâce auxquels cette erreur lui a sauté aux yeux.

Black Widow marque l’ultime interprétation de Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha. Le personnage passe le flambeau à Yelena, jouée par Florence Pugh. Désormais, le MCU compte sur de nouveaux super-héros et une génération renouvelée.

Source : CBR