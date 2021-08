Blade Runner: Black Lotus, le générique et un visuel dévoilés

« Los Angeles 2032. Une jeune femme se réveille, amnésique et dotée de pouvoirs mortels. Les seuls indices à son propos sont un appareil de données vérouillé et un tatouage en forme de lotus noir. Elle doit recoller les morceaux et traquer les personnes responsables de son passé brutal et sanglant afin de trouver la vérité sur son identité perdue. »

Partie du nouveau visuel. Crédit : Crunchyroll

Voici la description officielle de Blade Runner : Black Lotus. La série animée prend place dans l’univers cyberpunk créé par les réalisateur Ridley Scott (Blade Runner, 1982) et Denis Villeneuve (Blade Runner 2049). Elle attire donc déjà l’intérêt de nombreux fans. Aujourd’hui, durant la Virtual Crunchyroll Expo, les réalisateurs ont non seulement décidé de dévoiler ce nouveau générique, mais aussi un visuel éblouissant.

Le visuel en entier :

Crédit : Crunchyroll

En matière de musique, c’est l’artiste canadienne Alessia Cara, primée aux Grammy Awards, qui accompagne les images époustouflantes du générique avec son titre Feel You Now.

Une production hors du commun

Les 13 épisodes de Blade Runner: Black Lotus devraient sortir sur les écrans plus tard dans l’année et seront dotés de sous-titres mondiaux par la plateforme de diffusion Crunchyroll. La série sera co-réalisée par Shinji Aramaki (Appleseed) et Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell : Stand Alone Complex), ce duo ayant déjà à son actif la série animée Netflix Ghost in the Shell : SAC_2045.

Les studios Sola Digital sont à l’animation et la production est prise en charge par la société Alcon Entertainment. Le projet a donc de quoi promettre, sans oublier que le réalisateur de génie Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop et Samurai Champloo) apportera aussi sa patte à l’ouvrage.