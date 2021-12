Blessé par balle pour une PS5, une manette PlayStation pour smartphone, Jack Dorsey quitte Twitter, c’est le récap’

Un jeune homme a reçu une balle lors d’une transaction de PS5 qui n’a été finalement ni vendue ni volée, un nouveau brevet suggère que Sony développerait actuellement une nouvelle manette Playstation pour smartphone, Jack Dorsey quitte Twitter pour se concentrer sur sa société Square et sur l’univers des cryptomonnaies, c’est le récap’ du jour.

Une vente de PS5 tourne au drame

Un jeune homme aux États-Unis a mis en vente sa PS5 sur Internet et a rencontré un acheteur potentiel en pleine après-midi dans une rue du Texas. Malheureusement pour le vendeur de 19 ans, l’acheteur est arrivé armé au rendez-vous et n’a pas hésité à lui tirer dessus. La suite de l’histoire est surprenante puisque le voleur s’est enfui sans récupérer la console next-gen. Le jeune vendeur a été « transporté en urgence à l’hôpital avec une blessure par balle au côté et était dans un état stable au dernier contrôle ».

Une PS5 – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Une manette Playstation pour nos smartphones

La division japonaise de Sony Interactive Entertainment a publié un brevet qui présente un nouveau design de manette qui pourrait s’avérer spécialement adaptée aux smartphones. Sur un schéma présent dans le brevet, on découvre un design qui ressemble à la version fractionnée de la manette Dualshock de la PlayStation 4, avec un espace pour un smartphone au milieu des poignées gauche et droite, probablement modulable en fonction de la taille de l’appareil mobile. Sony ayant pour projet de s’affirmer sur le marché des jeux mobiles, il ne serait pas étonnant que la firme japonaise tente à l’avenir de transformer nos smartphones en Playstation.

Montage incluant un schéma de la manette présent dans le Brevet déposé par Sony – Crédits : Sony

Jack Dorsey dit Adieu à Twitter

Le co-fondateur et PDG de Twitter a annoncé sa démission dans un e-mail envoyé à ses employés, avant de le partager sur le réseau social. Jack Dorsey a « toute confiance » en Parag Agrawal qui lui succède au poste de PDG. 16 ans après la fondation de Twitter, Jack Dorsey veut désormais se concentrer sur sa société de paiement en ligne, Square, et miser davantage sur la Fintech et les cryptomonnaies.

