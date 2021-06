Blue Origin : une place pour accompagner Jeff Bezos dans l’espace a été vendue à 28 millions de dollars

Près de 7600 personnes de 159 pays se sont inscrites pour enchérir sur le vol à bord du New Shepard. Au total, ce sont 4 personnes qui s’envoleront vers l’espace pour devenir les premiers touristes spatiaux.

Capsule de New Shepard – Crédit : Blue Origin

Les enchères pour le vol suborbital de 10 à 12 minutes ont commencé à 4,8 millions de dollars. En moins de deux minutes, elles sont montées à 10 millions de dollars. Elles ont ensuite doublé pour atteindre 20 millions de dollars une minute et dix secondes plus tard. L’offre gagnante de 28 millions de dollars a été acceptée un peu plus de six minutes après le début du dernier tour d’enchères.

Le gagnant, dont le nom n’a pas été divulgué, s’envolera vers les confins de l’espace avec le fondateur d’Amazon Jess Bezos et son frère Mark à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Le lancement est prévu le 20 juillet, date du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. La société a déclaré qu’elle révélerait le nom du gagnant de l’enchère dans les semaines à venir. Le quatrième siège sera occupé par un astronaute dont le nom n’a pas encore été révélé.

La capsule peut transporter 6 personnes dans l’espace

Les quatre touristes de l’espace prendront place dans la capsule de Blue Origin, dont nous vous avions déjà montré des images. Celle-ci sera transportée par une fusée réutilisable nommée New Shepard. La capsule comprend un total de 6 places, mais ne transportera que 4 passagers pour son premier vol.

Décollant d’un désert de l’ouest du Texas, le voyage du New Shepard durera un seulement un peu plus de 10 minutes. Les 4 passagers passeront au-dessus de la ligne de Kármán. Celle-ci marque la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace pour la Fédération aéronautique internationale. Elle s’étend, suivant les normes internationales, à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

À terme, nous devrions voir le prix des tickets pour l’espace fortement diminuer. En effet, Blue Origin entend bien démocratiser davantage les vols dans l’espace, en réduisant le prix d’entrée à environ 200 000 dollars.

Source : Tech Crunch