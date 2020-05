BMW abandonne la Vision M Next, sa supercar électrique

Présentée en il y a un an, la Vision M Next devait être le concept-car préfigurant la prochaine supercar électrique hybride de BMW, succédant à la i8. Il n’en sera finalement rien, le constructeur allemand a abandonné le projet.

Crédits : BMW

L’électricité a finalement gagné son titre de noblesse dans la recherche de performances, nous avons même récemment listé les 10 voitures électriques les plus rapides. Toutes sont sous la barre des 3 secondes pour le 0 à 100 km/h. BMW continuait à croire à son modèle de supercar hybride et souhaitait concrétiser sa Vision M Next qui aurait d’ailleurs sa place dans ce classement

« Une supercar n’a pas de sens dans un monde post-coronavirus »

Toutefois, la pandémie de Covid-19 a changé drastiquement les projets du constructeur allemand. Comme l’explique l’un des cadres la Vision M Next « restera un prototype ». Il ajoute : « Le conseil a décidé de ne pas le fabriquer. Cela n’a pas de sens dans un monde post-coronavirus ». La décision aurait été prise il y a déjà quelque temps.

Le châssis à base de carbone associé à une motorisation hybride de 600 chevaux devait garantir d’excellentes performantes pour ce véhicule que BMW présentait à l’époque comme « sans compromis ». Toutefois, le secteur représentant déjà une niche risque bien de se réduire encore à cause de la crise économique que devrait engendrer la pandémie que nous traversons.

Il faut avouer également que la BMW i8 n’avait pas reçu un excellent accueil, les ventes avaient d’ailleurs reflété cet état de fait. Sa production s’est arrêtée le mois dernier. Sur le marché européen, ce sont environ 8500 i8 qui ont trouvé preneur depuis sa sortie en 2013. BMW n’a pas souhaité reprendre le risque de ce semi-échec avec la Vision M Next, plus chère et plus puissante. Le constructeur n’apposera finalement pas son nouveau logo sur la belle, au grand dam des fans de mécanique sportive.

Source : Autoblog