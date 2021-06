BMW : le SUV électrique iX xDrive50 sera vendu à partir de 82 300 dollars

Au lancement sur le marché, au premier trimestre 2022, deux modèles seront disponibles : la BMW iX xDrive40 et la iX xDrive50. Pour la première fois depuis l’i3, le châssis a été conçu sur mesure. Le châssis de la BMW iX sera une pièce unique et ne sera plus jamais utilisé pour un autre produit BMW.

BMW iX – Crédit : BMW

Le premier sera l’iX d’entrée de gamme, avec des spécifications et des options similaires à celles du BMW X5 xDrive40i. En effet, il disposera d’une batterie de 71 kWh, de deux moteurs (un à chaque essieu), pour une puissance combinée de 326 chevaux. Selon BMW, la voiture abattra les 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, et l’autonomie maximale sera de 425 km.

Concernant la iX xDrive50, elle est équipée d’une paire de moteurs électriques qui développent une puissance totale de 516 chevaux (385 kilowatts), mais le chiffre du couple n’est pas encore disponible. C’est suffisant pour que le modèle atteigne 100 km/h en seulement 4,6 secondes. BMW estime une autonomie de 483 kilomètres. Les prix débuteraient à 83 200 dollars.

L’iX moins intéressant qu’un Tesla Model X ?

Bien que l’iX semble être un SUV très intéressant sur le papier, il souffre de la comparaison avec son concurrent principal, la Tesla Model X Long Range. Cette dernière est proposée à un prix similaire (89 990 dollars), mais propose de bien meilleures caractéristiques techniques.

En effet, la Tesla Model X offre une autonomie conséquente de 580 km, et peut abattre le 0 à 96 km/h en seulement 3,8 secondes grâce à ses deux moteurs. De plus, Tesla a dévoilé les versions redesignées de ses Model S et X en début d’année, qui ont tout l’air de voitures futuristes.

Tesla a intégré une console de 10 téraflops à l’intérieur de ses voitures, qui vous permet de jouer sur les écrans à des jeux AAA tels que The Witcher ou Cyberpunk 2077. Les Tesla Model S et X 2021 seraient aussi puissantes qu’une PS5, puisque c’est également AMD qui s’occupe de la partie CPU et GPU des véhicules.

Source : slashgear