Boba Fett dans un nouveau trailer, Jack Dorsey dit adieu à Twitter, Qualcomm se lance dans le gaming, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, Disney+ a régalé les fans avec une nouvelle bande-annonce de The Book of Boba Fett pendant que Qualcomm dévoilait son arrivée dans le gaming sur consoles portables. Ces derniers jours ont également été marqués par la démission de Jack Dorsey qui quitte Twitter pour se consacrer davantage à sa société de paiement en ligne, Square. Alors qu’Elon Musk lance le Cyberwhistle pour se moquer de la chiffonnette d’Apple, le scénariste de Dragon Ball Z explique pourquoi Kid Buu n’est finalement pas la forme la plus puissante de Buu. Soyez les bienvenus dans notre récap’ de la semaine !

The Book of Boba Fett un peu plus dévoilé dans un nouveau trailer

Les fans de Star Wars attendent la diffusion de The Book of Boba Fett avec impatience. Pour leur plus grand plaisir, Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce dans laquelle on comprend que la série devrait tout nous dire sur la façon dont Boba Fett s’est échappé du Sarlacc dans Le Retour du Jedi. La série promet d’être riche en aventures et en révélations et la diffusion approche puisqu’elle est prévue pour le 29 décembre sur Disney+.

Nouvelles images pour la série – Crédit : Lucasfilm

Jack Dorsey quitte Twitter pour se consacrer à Square

16 ans après avoir co-fondé Twitter, Jack Dorsey vient d’annoncer sa démission dans un e-mail envoyé à l’ensemble de ses employés. L’information a ensuite été partagée sur son compte Twitter. Le PDG du réseau social laisse sa place à Parag Agrawal, afin de se consacrer pleinement à son autre société, Square, spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique. Jack Dorsey se lance donc dans une nouvelle aventure, davantage orientée vers la Fintech et la cryptomonnaie.

Jack Dorsey quitte Twitter, le réseau social qu’il a co-fondé en 2006.

Tesla lance le Cyberwhistle pour se moquer d’Apple

En octobre dernier, Apple lançait sa chiffonnette haut de gamme, vendue à 25 € sur l’Apple Store. Elon Musk semble avoir trouvé un bon moyen de se moquer du produit de la pomme en lançant un accessoire à l’utilité tout aussi douteuse : le Cyberwhistle. Tesla ne cache pas son intention puisqu’Elon Musk a twitté avec humour : « ne gaspillez pas votre argent pour cette stupide chiffonnette Apple, achetez plutôt notre sifflet ! ». Le Cyberwhistle, vendu à 50$, a malgré tout rapidement trouvé acheteurs puisqu’il était en rupture de stock quelques heures seulement après son lancement.

Le Cyberwhistle – Crédit : Tesla

Qualcomm se fait une place dans le gaming sur consoles portables

Le géant américain des puces mobiles a profité du Snapdragon Tech Summit pour annoncer son arrivée sur le marché des consoles portables. Qualcomm a ainsi présenté son kit de développement d’une console portable, crée en partenariat avec Razer. Avec ce kit, Qualcomm veut montrer aux éditeurs de jeux vidéos et aux développeurs ce qui peut être réalisé avec son nouveau SoC Snapdragon G3x Gen 1, spécialement conçu pour les consoles portables. Le but de Qualcomm sera de proposé aux joueurs une « expérience gaming premium n’importe où et n’importe quand ».

Qualcomm a annoncé le Snapdragon G3x Gen 1 dédié aux consoles portables – Crédit : Qualcomm

Takao Koyama l’affirme, Kid Buu n’est pas la forme la plus puissante de Buu

Dans Dragon Ball Z, les combats se multiplient et permettent aux héros de gagner en puissance à travers des changements de forme. Buu est le personnage qui cumulent le plus de transformations puisqu’il accède à 8 formes différentes à l’écran. Kid Buu, sa forme initiale, est certes la plus incontrôlable et dangereuse de toutes, mais il semblerait que ce ne soit pas la plus puissante pour autant. Le scénariste de l’animé, Takao Koyama, a en effet affirmé que la version la plus puissante de Kid Buu est celle qui a absorbé Son Gohan.

Kid Buu, aussi puissant qu’imprévisible. Crédit : extrait de Dragon Ball Z

Nos tests de la semaine

On adore l’enceinte Bluetooth Huawei Sound Joy

Même si la Sound Joy ne restitue pas le son sur 360 degrès, l’enceinte de Huawei offre une excellente qualité audio, une grande puissance et des basses percutantes, le tout dans un format compact et pour un prix raisonnable. On a également beaucoup apprécié sa grande autonomie, son étanchéité totale et son couplage simplifié avec une autre enceinte. Même si la recharge n’est pas aussi rapide qu’on pourrait l’espérer, la Sound Joy sera parfaite pour mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit.

Huawei Sound Joy – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La Kindle Paperwhite reste notre liseuse favorite

La nouvelle version de la Kingle Paperwhite nous a une fois de plus séduits. Avec son écran encore plus grand, son excellente gestion de l’éclairage et son interface intuitive, la Kindle Paperwhite reste le meilleur produit rapport qualité-prix. La liseuse offre également une grande autonomie et une étanchéité totale. Nous avons toutefois été moins convaincus par la version Signature, dont le prix est trop élevé par rapport aux ajouts. Malheureusement, la Paperwhite reste exclusive à la librairie Amazon.

Nacon Revolution X Pro : de beaux atouts mais un prix un peu élevé

Nacon lance une nouvelle manette de jeu dédiée aux consoles Xbox et à Windows 10/11, la Revolution X Pro. Même si l’on apprécie son ergonomie, son poids modulable et l’option de personnalisation grâce au logiciel Revolution X, la manette manque d’arguments pour justifier son prix. La qualité du plastique est moyenne et l’on regrette l’absence de gomme sur les joysticks ainsi que la taille et l’emplacement des boutons ABXY. La Revolution X Pro reste un bon produit mais mériterait quelques améliorations pour justifier son tarif de 109,90 euros.

Nacon Revolution X Pro – Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Le Bloc point d’interrogation de LEGO Super Mario 64 nous a régalés

Les fans nostalgiques de la franchise de Nintendo se verront comblés par la boîte pleine de surprises du Bloc point d’interrogation de LEGO Super Mario 64. Le montage est diversifié, on ne s’ennuie jamais et les niveaux sont très agréable à assembler. Les sets ne manquent pas de références et d’éléments cachés et on se régale à chaque ouverture de nouveau paquet tout au long de la construction. Seules ombres au tableau, on retrouve deux plaques identiques à monter à la fin.

