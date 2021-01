Boeing promet des avions volant sans pétrole dès 2030

Stan Deal, président et directeur général de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré que « les carburants d’aviation durables sont la solution la plus sûre et la plus mesurable pour réduire les émissions de carbone de l’aviation dans les prochaines décennies. ».

Avion de Boeing – Crédit : John McArthur / Unsplash

Selon l’Air Transport Action Group du ministère américain de l’Énergie et plusieurs autres études scientifiques, les carburants d’aviation durables réduisent les émissions de CO2 jusqu’à 80 % au cours du cycle de vie du carburant, avec la possibilité d’atteindre 100 % à l’avenir. Le PDG de Tesla Elon Musk va encore plus loin en déclarant que les premiers avions électriques pourraient sortir dans les cinq ans.

Les avions seront plus écologiques dans quelques années

Afin de respecter l’engagement de l’aviation à réduire les émissions de carbone de 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2050, les avions devront pouvoir voler avec des carburants d’aviation 100 % durables bien avant 2050. Boeing travaillera en étroite collaboration avec les autorités de régulation et d’autres acteurs du secteur pour atteindre cet objectif.

Les carburants d’aviation durables sont fabriqués à partir de « matières premières d’origine biologique » comme des huiles végétales, des graisses animales, divers déchets agricoles et forestiers ainsi que des déchets ménagers non recyclables. Il y a quelques jours, nous avions pu voir que transformer le plastique en carburant pourrait devenir simple grâce à un nouveau procédé. Des scientifiques étaient même parvenus à transformer le caca en carburant.

L’entreprise Boeing note qu’elle a déjà par le passé effectué avec succès des vols d’essai qui ont utilisé des carburants 100 % durables. En effet, un avion de fret FedEx 777 était devenu le premier avion à voler en utilisant 100 % de biocarburant en 2018 dans le cadre du programme écoDémonstrateur de Boeing.

Les vols commerciaux représentent actuellement environ 2 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone et environ 12 % de toutes les émissions liées au transport, selon l’Air Transport Action Group. Il devient alors urgent de réduire ces émissions grâce aux carburants 100 % durables.

