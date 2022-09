Bon plan : 8,99 € pour ce forfait 70 Go sur le réseau SFR

© Pexels

Après vous avoir présenté les forfaits les plus avantageux du mois dans notre dossier spécial, nous continuons à surveiller régulièrement notre comparateur d’offres que vous pouvez d’ailleurs tester. En ce début de semaine, nous vous proposons de découvrir ce forfait de Coriolis Telecom qui possède plusieurs atouts. À commencer par son tarif avantageux la première année de 8,99 € / mois (puis 11,99 €).

Coriolis Telecom, un opérateur qui gagne à être connu !

Pour ce prix, vous pourrez passer des appels illimités en métropole mais aussi depuis l’UE et les DOM/COM vers les fixes et mobiles de la métropole et de la zone. Il en sera de même pour les SMS et les MMS illimités également dans ces destinations. Concernant l’enveloppe data, celle-ci est plutôt copieuse : 70 Go en 4G/4G+ dont 11 Go exploitables depuis l’Union européenne et les DOM/COM. De quoi surfer sur la Toile abondamment !

Ce forfait sans engagement sévit sur le réseau SFR. Pour obtenir plus d’informations, cliquez sur notre widget ci-dessous !