Bon Plan : AtlasVPN vous protège pour moins de 2 €

AtlasVPN est en promotion. ©AtlasVPN

AtlasVPN a été créé en 2019 pour répondre aux besoins grandissants des utilisateurs de protéger leur identité et leurs données sur le web. Avec la multiplication des appareils et des systèmes d’exploitation, AtlasVPN propose une solution adaptée à son époque. L’éditeur offre une réduction importante et affiche un tarif de 1,81 €/mois si vous souscrivez à un forfait valable 2 ans.

AtlasVPN propose une prise en charge des plateformes traditionnelles comme Windows ou macOS, une version mobile compatible Android et iOS, ainsi qu’une version adaptée aux téléviseurs (Android TV, Amazon Fire TV).

Avantages :

Un nombre illimité d’appareils

Des serveurs optimisés pour du streaming 4K

Un partage P2P illimité

La prise en charge du protocole WireGuard

Une assistance 7 j/7, 24 h/24

Alternatives :