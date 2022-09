Bon plan : Cdiscount Mobile brade son forfait 50 Go à 7,99 euros

Un forfait 50 Go à prix réduit chez Cdiscount Mobile – Photo d’Andrea Piacquadio provenant de Pexels

Jusqu’au mardi 20 septembre, Cdiscount Mobile vous permet de souscrire à son forfait 50 à prix réduit. Il vous sera facturé à seulement 7,99 euros. Et d’après ce que l’on peut voir sur la page dédiée à l’offre, ce tarif promotionnel n’est pas voué à changer après la première année, ce qui vous assure des économies sur le long terme. Il s’agit également d’un forfait mobile sans engagement que vous résilier à tout moment.

Profiter de ce bon plan



Concernant le contenu du forfait, il y a d’abord l’enveloppe web de 50 Go en 4G. Elle ne sera utilisable qu’en France métropolitaine. Toutefois, l’abonné bénéficie en plus de 11 Go de data en 4G qu’il pourra dépenser depuis les zones Europe et DOM. Par ailleurs, comme il est de coutume chez tous les opérateurs, les appels et SMS/MMS sont illimités.

Notez que Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom. En vous abonnant à l’offre du MVNO, vous profitez d’un réseau mobile de qualité disponible sur presque tout le territoire métropolitain.

Pour les clients qui désirent conserver leur numéro actuel, vous pouvez le faire en fournissant votre code RIO à Cdiscount Mobile. Vous obtenez ce code en appelant le 3179. Pour le reste, c’est l’opérateur qui s’en charge.



Ce qu’il faut retenir de cette offre promotionnelle :

50 Go d’internet en 4G en France métropolitaine ;

11 Go d’internet en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau Bouygues Telecom ;

Forfait sans engagement et sans limite de durée ;

Offre valable jusqu’au 20 septembre 2022.

Si le forfait 50 Go est trop ou peu pour vous, il existe d’autres alternatives intéressantes chez Cdiscount Mobile :