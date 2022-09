Bon plan : ce forfait 100 Go est gratuit… pendant 4 mois !

Crédit : La Poste Mobile

C’est sans aucun doute l’offre la plus alléchante que nous avons mis en exergue dans notre article sur les meilleurs forfaits de septembre. Et pour cause, celle-ci permettra à votre portefeuille de souffler un bon coup ! La Poste Mobile brade actuellement son forfait mobile assorti d’une enveloppe de 100 Go de data. Pendant les quatre premiers mois de souscription, ce forfait vous coûtera 0 euro en dehors du prix de la carte SIM (9,90 euros). À la suite de cette longue période d’essai, vous serez facturé 14,99 euros chaque mois (ou 12,99 euros si vous êtes client Box SFR).

La Poste Mobile : un forfait gratuit jusqu’en 2023 !

Si vous souhaitez seulement en profiter pendant une courte période, c’est tout à fait possible puisque ce forfait est sans engagement. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la métropole, l’Europe et les DOM/COM. Une enveloppe data de 15 Go dédiée à ces destinations est également au menu. Si vous souhaitez profiter de la 5G, il suffit de payer un supplément de cinq euros chaque mois.

Vous pourrez profiter de cette offre exceptionnelle jusqu’au 25 septembre prochain. À noter qu’elle fonctionne également pour le forfait 50 Go, lui aussi gratuit pendant quatre longs mois. Plus d’informations ci-dessous :