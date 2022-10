Bon plan : ce forfait 70 Go sur le réseau Bouygues est à seulement 9,99 euros

Ce forfait 70 Go NRJ Mobile est parfait pour faire des économies – Photo d’Andrea Piaquadio provenant de Pexels

Chez NRJ Mobile, le forfait 70 Go est habituellement tarifé à 11,99 €/mois. Pour sa série limitée valable jusqu’au 4 octobre, l’offre bénéficie d’un rabais de -2 € mensuels, faisant tomber son prix à 9,99 €/mois. Ce tarif promotionnel ne se limite pas à la première année. Il restera valable après un an, vous faisant ainsi économiser davantage. Et si à l’avenir le forfait ne vous satisfait plus, vous pourrez simplement résilier, car il est sans engagement.

Profiter de ce bon plan



L’abonnement à cette offre vous fera bénéficier de 70 Go de data en 4G, dont 12 Go utilisables depuis les zones Europe et DOM. À cela s’ajoutent des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis les mêmes zones citées précédemment.

Pour rappel, NRJ Mobile est dépendant du réseau Bouygues Telecom. Ses clients bénéficient ainsi de la qualité du réseau 4G de cet opérateur. Et bien qu’il soit un opérateur mobile virtuel, il s’engage à disposer ses abonnés d’un service client joignable du lundi au samedi de 8h à 20h.

NRJ Mobile permet aussi la conservation de votre numéro actuel et se charge du transfert une fois que vous lui aurez fourni votre code RIO (appelez le 3179 pour l’obtenir).



Ce qu’il faut retenir de cette série limitée NRJ Mobile :

70 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine ;

12 Go de données mobiles en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau Bouygues Telecom ;

Offre sans engagement et sans condition de durée ;

Carte SIM triple découpe à 10 euros ;

Promotion valable jusqu’au 4 octobre 2022 inclus.

NRJ Mobile propose d’autres forfaits en promo jusqu’au 4 octobre si le forfait 70 Go ne vous correspond pas :

Forfait sans engagement 40 Go à 7,99 €/mois (sans condition de durée) ;





Forfait sans engagement 120 Go à 13,99 €/mois (sans condition de durée)