Bon plan : Coriolis propose son forfait 20 Go à 6,99 euros même après un an

Le forfait sans engagement Brio Liberté 20 Go de Coriolis Telecom est de nouveau en promo. Jusqu’à mardi prochain, le MVNO le propose à 6,99 €/mois. Et ce prix ne sera pas que pour la première année. Étant donné que cette offre est sans condition de durée, l’abonnement sera facturé au même tarif après un an.

Pour ce prix, Coriolis Telecom vous met à disposition 20 Go de données mobiles en 4G/4G+, dont 7 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM/COM. L’offre inclut aussi des appels illimités vers les fixes/mobiles en France métropolitaine et depuis les zones précitées. Idem pour les SMS et MMS.

Les abonnés au forfait Brio Liberté 20 Go bénéficieront de la qualité du réseau SFR puisque Coriolis Telecom dépend de cet opérateur. Quelques avantages sont également inclus pour tous : présentation du numéro, double appel et option VoLTE/VoWIFI. Certifié ISO 9001, le service client du MVNO est joignable par téléphone et mail.



Ce qu’il faut retenir de cette série spéciale Coriolis Télécom :

20 Go de data en 4G/4G+ en France métropolitaine ;

7 Go de data depuis Europe et les DOM/COM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Réseau SFR ;

Forfait sans engagement et sans condition de durée ;

Offre valable jusqu’au 4 octobre 2022 inclus.

