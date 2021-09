Bon plan Darty : grosse baisse de prix sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T

Vous souhaitez acheter des écouteurs Bluetooth sans fil performant sans vous ruiner ? Ne cherchez plus ! Nous avons trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins : les écouteurs Jabra Elite 75T sans fil True Wireless Bluetooth à réduction de bruit à seulement 99,99€ au lieu de 149,99€ chez Darty. Une réduction de -33% à ne pas rater pour ces écouteurs qui n’ont plus à faire leurs preuves aujourd’hui.

En prime, si vous achetez ces écouteurs dès aujourd’hui chez Darty, vous profitez également de la livraison gratuite et de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Les Jabra Elite 75T : compacts, confortables et performants

Conçus pour maintenir parfaitement dans vos oreilles, les Jabra Elite 75T vous offre un confort irréprochable et vous permettent d’écouter tout ce que vous souhaitez sans être dérangé grâce à la réduction de bruit passive, mais aussi active. Avec l’application Sound+, vous pouvez en effet activer l’ANC sur vos écouteurs et ne plus entendre que votre musique.

Les 4 microphones intégrés dans les Jabra Elite 75T filtrent parfaitement les bruits environnants et ne laissent passer que ceux qui importent. Vous pouvez ainsi profiter de vos appels en toute sérénité et dans les meilleures conditions, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.

Côté autonomie, les Jabra Elite 75T font à nouveau un sans-faute avec jusqu’à 7h30 d’autonomie par charge, soit 28 heures de liberté avec l’étui de charge qui accompagne les écouteurs. De plus, grâce à la fonction Charge Rapide, vous pouvez profiter d’une heure d’écoute après seulement 15 minutes de charge.

Certifiés IP55, ils résistent à la poussière et à l’eau et peuvent ainsi s’adapter à toutes vos activités. Pour encore plus de durabilité, ils sont garantis 2 ans.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.