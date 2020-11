Bon plan Fnac : 50€ de réduction sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 75t !

Jusqu’au 31 décembre prochain, la Fnac vous propose une réduction exceptionnelle de 50€ sur les écouteurs Bluetooth sans fil True Wireless Titane avec réduction de bruit active Jabra Elite 75t noir. Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 129,99€ au lieu de 179,99€. Véritables stars du marché depuis leur sortie, les écouteurs Jabra Elite 75t descendent très rarement sous la barre des 150€ ! C’est donc une occasion en or pour gâter vos proches à Noël ou encore vous faire plaisir !

Jabra Elite 75t : LA star des écouteurs sans fil à réduction de bruit active à -28%

Livrés avec un étui de recharge et conçus pour un maintien optimal dans vos oreilles, les écouteurs sans Jabra Elite 75t sont compacts et confortables. Ils vous permettent de passer des appels et d’écouter votre musique et vos podcasts en toute tranquillité et sont garantis 2 ans contre l’eau et la poussière (conformes à la norme IP55). Ils permettent l’appairage avec 8 appareils et la connexion en simultanée sur 2 appareils.

Côté autonomie, ils tiennent 7h30 par charge et peuvent tenir jusqu’à 28h grâce à l’étui de recharge. La fonction charge rapide vous permet, de plus, de profiter de 1h d’écoute après seulement 15 minutes de recharge.

À réduction de bruit active, les écouteurs Jabra Elite 75t vous permettent d’écouter vos contenus sans être gêné par les bruits extérieurs. Encore mieux, avec le mode HearThrough, ils peuvent également vous faire écouter tout ce qui se passe autour de vous (circulation, annonces dans les transports, etc.).

Enfin, avec les écouteurs Jabra Elite 75t, vous pouvez également personnaliser vos écoutes grâce à l’égaliseur disponible sur l’application Jabra Sound+ et ajuster votre musique en fonction de votre profil audio.

Pour profiter de ces écouteurs à seulement 129,99€, au lieu de 179,99€, rendez-vous avant le 31 décembre 2020 sur le site de la Fnac !

