Bon Plan : Football Manager 2022 à moins de 30€

Football Manager 2022 est en promotion sur Amazon. ©Sega

Édité par Sport Interactive-Sega, Football Manager vous propose d’incarner un entraîneur afin de gérer une équipe compétitive de A à Z. Habituellement vendu à 54,99 €, il est disponible en ce moment sur Amazon pour 28,79 €.

Analyser vos matchs et ceux de vos adversaires

Tirs, passes, centres, têtes, tacles, fautes et interceptions sur le terrain, analysez tous les paramètres pour découvrir les forces et faiblesses de votre équipe, mais aussi de vos adversaires. À vous de trouver votre style de jeu et de vous assurer des performances de votre club pour le plus grand bonheur des supporters.

Mais n’oubliez pas que la meilleure tactique reste celle qui s’adaptera en cours de match à vos adversaires. Avec de nombreux ordres prédéfinis, à vous de « donner de la voix » depuis le banc pour mener vos joueurs à la victoire.