Bon plan : forfait 120 Go à 8,99 € sur le réseau Bouygues Telecom

L’offre que vient de lancer NRJ Mobile séduira les consommateurs en quête d’un forfait maxi data à prix canon. Pour une enveloppe internet de 120 Go en 4G, le MVNO ne facture que 8,99 € le mois. Sur la page dédiée au forfait, il n’est pas précisé si le tarif changera au bout d’un an.

Il est donc possible que l’offre soit tarifée à ce même prix après la première année. Dans tous les cas, l’abonné conserve sa liberté de résilier son forfait à tout moment puisque cette offre est sans engagement.

Un forfait à 4,99 € à partir de 40 Go

Pour le contenu, ce forfait NRJ Mobile propose 120 Go de données utilisables en France et 14 Go depuis l’Europe et les DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et depuis ces zones. Les clients bénéficieront, par ailleurs, de la qualité du réseau mobile Bouygues Telecom que le MVNO exploite.

Enfin, si ce forfait sans engagement 120 Go est peu ou trop pour vous, deux autres promos sont également disponibles chez NRJ Mobile jusqu’au 07 juin prochain :

Forfait sans engagement 40 Go à 4,99 €/mois pendant un an puis 9,99 €/mois ;

Forfait sans engagement 150 Go à 12,99 €/mois.

Ce qu’il faut retenir :