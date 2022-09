Bon plan : la Boîte Sosh Fibre est à moitié prix jusqu’à lundi

D’habitude, la Boîte Sosh Fibre est affichée à 19,99 €/mois. Ce prix est valable pendant un an. Après, il passe à 29,99 €/mois.

Avec sa promotion actuelle, Sosh propose sa box fibre à un tarif encore moins cher : 14,99 €/mois seulement pendant la première année. À ce prix, l’économie à faire est de 15 €/mois, soit 180 € durant toute la période promotionnelle d’un an. Cette offre étant sans engagement, vous pouvez résilier votre abonnement dès le moment où le prix monte.

La Boîte Sosh Fibre vous fournit l’essentiel pour avoir une bonne connexion internet chez vous. Avec sa Livebox 5, le débit proposé peut monter jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi, ce qui devrait satisfaire l’ensemble de vos besoins au quotidien. La box propose aussi la téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales.

Notez que la télévision ne fait pas partie des services fournis avec la Boîte Sosh. Néanmoins, vous pouvez en profiter pour 5 € supplémentaires par mois. C’est le prix de l’option Décodeur TV proposée par l’opérateur. Par ailleurs, vous avez la possibilité de regarder la TV depuis votre mobile via l’Appli TV d’Orange. L’option est gratuite, mais sur demande.

Enfin, en cas d’inéligibilité à la fibre optique, la Boîte Sosh est disponible en version ADSL pour 14,99 €/mois la première année puis 19,99 €/mois.





Ce qu’il faut retenir de cette offre Sosh :