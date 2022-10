Bon plan : la fibre à 19 euros et un mois offert avec la RED box sans engagement

La RED box est actuellement en promo à 19 euros pendant un an. L’offre triple play de RED by SFR vous fait bénéficier en plus d’un mois d’abonnement offert.

La RED box fibre voit son prix chuter – Crédit photo : Vlada Karpovich (Pexels)

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de payer plus de 30 euros pour accéder à la fibre optique. Chez RED by SFR, un budget de 19 €/mois suffit en ce moment pour profiter d’une box fibre Très Haut Débit. Mieux, le 1er mois est offert, ce qui vous fera économiser quelques euros de plus sur la facture totale.

Profiter de ce bon plan



Notez que cette fois, le prix n’est plus garanti à vie chez RED by SFR. Après un an, l’abonnement passe à 29 €/mois. L’absence d’engagement vous assure néanmoins une résiliation sans frais au cas où ce nouveau tarif ne vous conviendriez pas.

La RED box est une offre internet triple play avec une connexion fibre optique fournissant un débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement comme en envoi. Elle est livrée avec WiFi 5, mais il est possible de basculer vers le WiFi 6 et profiter d’un débit descendant jusqu’à 1 Gb/s pour 7 €/mois supplémentaires. En bonus, vous accédez à 10 Go de stockage sur SFR Cloud.

La box donne accès à 35 chaînes TV, mais via l’application RED TV sur smartphone et tablette. Des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 pays sont aussi proposés depuis la box.



Voici ce qu’il faut retenir de cette offre RED box :