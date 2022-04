Bon plan : la PlayStation 5 à moins de 50€ avec une SFR Box￼

Gamers ou non, c’est le moment de dénicher votre nouvelle PS5 à prix moins cher ! Même si elle est difficile à trouver ces derniers temps, SFR en possède en stock. Mieux, il la propose à petit prix en ce moment, à condition de s’abonner à l’une de ses box internet. On vous donne les détails ci-dessous.



La PlayStation 5 à 49€ : le deal incroyable proposé par SFR !

L’offre concerne la SFR Fibre Power. En y souscrivant, vous bénéficiez du prix préférentiel promis par le FAI sur votre PlayStation 5 édition digitale. Concrètement, la console vous reviendra à 49€ + 8€/mois pendant 24 mois. Si vous le souhaitez, SFR permet aussi de la payer en une fois à 241€. Dans les deux cas, vous obtiendrez une console livrée avec 2 manettes DualSense.

Attention, cette offre est disponible jusqu’à épuisement du stock. Pour ne pas risquer de la rater, il vaut mieux se dépêcher de commander la vôtre chez l’opérateur.

Concernant la box internet, le choix s’opère entre la SFR Fibre Power et la SFR Fibre Power 8.

Proposée à 34€/mois la première année puis 53€/Mois, la SFR Fibre Power vous offre :

Un accès internet Très Haut Débit avec une vitesse de 1 Gbit/s en téléchargement et 500 Mbit/s en envoi ;

Des appels illimités vers les fixes et mobiles en France ;

Un bouquet avec 200 chaînes TV et services + images 4K.

Plus puissante, la SFR Fibre Power 8 est affichée au prix de 44€/mois la première année puis 60€/mois. Elle comprend :

Internet Très Haut Débit avec une vitesse de 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi ;

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France ;

Bouquet TV avec 200 chaînes et services + 4K HDR Dolby vision + Assistant vocal Alexa.

À vous de choisir la box SFR qui vous convient. L’une et l’autre sont soumises à un engagement de 24 mois.





Pourquoi craquer pour la PlayStation 5 ?

La PS5 est arrivée avec de belles promesses : plus de fluidité, une précision améliorée, des images plus réalistes avec le Ray Tracing, une très grande puissance, des graphismes immersifs, etc. Le fossé est énorme par rapport à la génération précédente. Le gain de performances s’explique entre autres par sa fiche technique ultra solide.

Pour rappel, la PlayStation 5 est équipée d’un CPU Octa-Core AMD rythmé à 3,5 GHz et couplé avec 16 Go de RAM GDDR6, un disque dur SSD et un GPU AMD RDNA 2.

Si vous souhaitez souscrire à une box internet seulement, voici les promos en cours chez SFR :