Bon plan : le forfait Sosh 100 Go tombe à 15,99 euros

Le forfait 100 Go Sosh est affiché à prix attractif – Photo de Ketut Subiyanto provenant de Pexels

L’un des meilleurs moyens pour profiter de qualité du réseau Orange sans se ruiner, c’est de souscrire un forfait mobile chez sa filiale low-cost Sosh. Et bonne nouvelle, cette dernière propose en ce moment une offre intéressante sur son forfait 100 Go. Pour les nouveau clients, l’abonnement est proposé à 15,99 €/mois. Comme il est de coutume chez l’opérateur, aucun changement de prix ne sera appliqué après un an. Vous payerez l’offre au même tarif, aussi longtemps que vous restiez abonné.

Profiter de ce bon plan



Côté contenu, l’offre vous dote de 100 Go d’internet en 4G en France métropolitaine ainsi que 20 Go de data depuis les zones Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont en revanche illimités en France et vers ces zones.

Notez que le forfait Sosh est sans engagement. Vous êtes libre et pouvez résilier votre forfait quand vous le souhaitez.



Ce qu’il faut retenir de cette offre Sosh :

100 Go d’internet en 4G en France métropolitaine ;

20 Go d’internet en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe et DOM ;

Réseau Orange ;

Sans engagement.

Une enveloppe de 100 Go, ce n’est toujours pas assez pour vous ? Sosh propose un forfait 120 Go à 19,99 €/mois. Elle est aussi réservée aux nouveaux clients.